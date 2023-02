Así reaccionó Yerko Puchento al éxito de Diego Urrutia en Viña 2023

No cabe duda que la noche de este martes, la presentación de Diego Urrutia era la más esperada en el Festival de Viña. Pues al humorista lo confirmaron con solo una semana de anticipación, tras la baja de Yerko Puchento.

Y finalmente su rutina se convirtió en todo un éxito, ya que con referencias al poco tiempo que tuvo para prepararse e incluso agradeciendo al personaje de Daniel Alcaíno, el joven conquistó a la Quinta Vergara, llevándose gaviota de plata y oro.

Es en este contexto que Diego Urrutia se llenó de felicitaciones por parte de todos los ámbitos, entre los que se encontraba ni más ni menos que el propio Yerko Puchento, quien a través de Instagram le dedicó un especial mensaje al también tiktoker.

«Grande, valiente y genial!! Bum Bum para ti Diego . 💯 merecido. A reventarla los comediantes!», escribió en una publicación, la que acompañó con una postal del momento en la que recibe una de las ansiadas gaviotas.

Como era de esperar, al poco tiempo de subir el posteo, Yerko Puchento recibió más de tres mil me gusta y decenas de comentarios, de usuarios que no dudaron en felicitar a Diego Urrutia por su solida rutina, mientras que otros criticaron al humorista por bajarse del Festival de Viña.

«Pucha Yerko yo te quería ver en la Quinta, pero inteligente decisión porque no era tu público el de ayer»; «Por sobre todo valiente»; «Debiste ir, te jodió la cobardía»; «Es verdad Yerko no era tu público. Como en mi caso yo no soy publico para Diego» y «Un valiente. Eso sí es hacer humor. Gracias por no ir» le dejaron.

Yerko Puchento y su baja del Festival de Viña

Hay que recordar que la salida de Yerko Puchento del Festival de Viña, se debió a que Daniel Alcaíno, actor detrás del personaje, no quedó conforme con el radical cambio de público que vivió su noche, tras la baja de Maná, a quienes reemplazó Tini.

«Estábamos convocados para el día 20, el día con Maná, y después había que buscar un artista que convocara un público adulto, que fue la única condición que pedimos (…) Cuando vimos que no eran las condiciones para salir con ese público, quedaba la opción del día de Alejandro Fernández con Los Jaivas. También era un público favorable a nosotros» es parte de lo que señaló.