«Veámonos antes de dormir»: Filtran supuestos mensajes cohinones de pololo de Yamila Reyna con otra mujer

No cabe duda que Yamila Reyna y Diego ‘Mono’ Sánchez son una de las parejas más estables del mundo de la televisión, pues desde que comenzaron su relación, no han hecho más que gritar su amor a los cuatro vientos e incluso ya están comprometidos para casarse.

Pese a esto, en las últimas horas, los tortolitos se han visto en el centro de la polémica de redes sociales, por un tema bien serio. Resulta que la cuenta de Instagram ‘Copuchas_tv1’, filtró una serie de conversaciones hot con una chiquilla que no sería la argentina.

La cosa es que en los pantallazos se puede leer un intercambio de mensajes, luego de que la mujer le enviara un video subido de tono al amorcito de Yamila Reyna. «Qué rica, me calenté. A la noche veámonos antes de dormir, para dormir relajaditos» señaló el futbolista.

Frente a esto, la susodicha responde: «¿Te gustó entonces el video?» Mientras que Mono Sánchez le lanza sin filtro: «Obvio que sí. Exquisitas. Hey, te haces la loca con el tema de llamarnos por video. Te tengo cachada».

Pero la cosa no se queda ahí, ya que el pastelito agrega «Qué buen video me mandaste. Me estuve acordando mientras entrenaba (…) Es que esos pechos y ese culo, uf. ¿La otra semana andarás por acá? ¿O no me vas a avisar?».

¿Cómo sigue la conversación de Mono Sánchez?

De acuerdo a lo consignado por el perfil que comentó Sergio Rojas en su programa online. Las conversaciones siguieron con el paso del tiempo, pero el encuentro nunca llegó a concretarse por un mensaje por parte de la joven.

«Me da cargo de conciencia porque ya te casaste» señaló, haciendo relación a su relación con Yamila Reyna. Frente a esto, el arquero de Coquimbo Unido, solo lanza «Filo, tranqui», terminando con la mujer bloqueando al futbolista en la supuesta conversación.