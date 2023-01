Tras supuesto secuestro: René Puente aparece luego de presunta desaparición y se lanza contra su manager

El reconocido René Puente provocó gran preocupación entre sus cercanos y sus seguidores, esto después de que este lunes, su equipo de trabajo diera a conocer que el influencer estaría desaparecido desde hace «varios días», por lo cual presentaron una denuncia por supuesto secuestro.

Mediante un comunicado, expresaron que:“Queremos informar como equipo de trabajo del tío René que ya hace un par de días se vienen realizando videos y mostrando al tío Rene en un estado no muy favorable para él”.

En esta línea, también indicaron que, “se le ha grabado sin su consentimiento y se está dañando la imagen de él y de toda su familia”. Además de contar que ya habían hecho la denuncia ante la PDI y Carabineros por el delito de secuestro.

Este es el comunicado que fue rápidamente viralizado

«Quiero a alguien que me apoye»: René Puente aclara su situación

Tras toda la preocupación que generó entre sus seguidores, luego de la información publicada en su cuenta oficial, el «Tío René» salió al paso de la situación creándose un nuevo perfil de Instagram, donde se lanzó sin tapujos contra su «manager».

En este sentido, partió señalando en un registro, “este es mi Instagram nuevo, ustedes saben que ya no me va ni me viene, ahora estoy en otro nivel y quiero estar bien”.

A lo que agregó, “subieron una historia de que estoy secuestrado y es pura mentira”.

“El Tío René no cambia, sigo siendo el mismo y a veces quiero también tener mis cosas, mi casa, mi auto y no me ayudan a tirar para arriba. Quiero a alguien que me apoye y camine conmigo”, aseguró.

Para concluir con dicho video, expresó su sentir y sus pretensiones. “He tenido dos manager y para qué. Ahora estoy viendo más allá y necesito un buen manager. Nunca me han tenido secuestrado, que manager no venga a escribir hue…”.

Mira el registro a continuación: