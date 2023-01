Raquel Argandoña admite que se impactó al ver a dos chicas besarse en publicó

Durante el pasado capítulo de ‘Tal Cual’, los presentadores y el panelista discutieron sobre las muestras de afecto en público. Ante esto Raquel Argandoña compartió cual había sido su impresión al ver a una pareja lesbiana besarse en publico.

El contexto de la conversación se dio luego de que mostraran una fotografía que Jordi Castell publicó en su Instagram. En esta se puede ver al fotógrafo en compañía de su actual pareja.

A raíz de esto, los presentes en el panel iniciaron una discusión respecto a cómo se ha vuelto un poco más común ver parejas homosexuales besarse en público. Esto a comparación de cómo antiguamente esto era impensado para muchos.

Bajo este contexto Raquel señaló en primer lugar: “El noventa por ciento de mis amigos son gay”. Para luego puntualizar “Yo me acostumbre a las relaciones de mis amigos, nunca los vi tomándose de la mano y besándose en la boca. Perdón, eran otros tiempos”.

Posteriormente señaló que antes ella no veía en la calle parejas del mismo sexo. Algo que Jordi Castell afirmó “La homosexualidad tampoco era algo habitual”.

José Miguel Viñuela intervino y señaló “Hoy en día es más natural ver dos hombres tomados de la mano o dos mujeres tomadas de la mano”, y tras este comentario fue que Raquel comentó su reacción al ver a dos mujeres besarse en público.

Raquel Argandoña explica su reacción

La presentadora de ‘Tal Cual’, decidió contar cómo fue para ella el hecho de ver a dos chicas jóvenes besándose. “El otro día fui al supermercado, antes de que las chicas salieran del colegio, de vacaciones. Y vi a dos niñas de uniforme besándose…”, el rostro de TV+ guardó silencio e hizo un gesto de no tener las palabras.

“¿Te llamó la atención?”, cuestionó José Miguel Viuela, a lo que ella respondió: “Me chocó”.

En seguida explicó por qué la situación la dejó sorprendida, señalando: “Debo decir que me chocó porque las encontré que todavía no estaban con la sexualidad definida. Con bolsón, con mochila y todo. No sé, tenían 16, 17 años”.

Ante las palabras de Raquel, Jordi Castell no dudó en señalar “Pero si se estaban besando en ese minuto, se gustaron pues”.Para luego defender diciendo “A lo mejor son cabras que tienen claro que en ese minuto quieren besarse entre ellas”.

Finalmente Raquel defendió su postura ante el panel, diciendo: “También tienes que entender que la generación mía se acostumbró a otra cosa, por eso te pregunte a ti si andabas de la mano y te besas en la boca”, le señaló al fotógrafo.Para luego puntualizar cuál era la situación diciendo “ Estas estaban a calugazo limpio en el supermercado. Me chocó”

Por su parte Viñuela señaló que muchas veces las parejas heterosexuales también chocan cuando se encuentran en medio de la vía pública besándose descaradamente. De modo que Raquel mencionó: “Hay momentos y momentos”.

Finalmente Jordi expresó “A mí me encanta que la gente, da lo mismo el sexo que tenga y da lo mismo el sexo que tenga la persona con la que anda, se tomen de la mano y salgan a la calle. Eso es parte de convivir, y eso es parte un poco del mundo”.

