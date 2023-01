Mauricio Israel sale en defensa de JC Rodríguez y hace bolsa a Claudio Reyes

La polémica por el monto que recibió JC Rodríguez por conducir la «Mejor Fiesta de Chile» no para. Y es que ahora fue el turno fue de Mauricio Israel, quien salió al paso para referirse a la ácida crítica de Claudio Reyes en contra del animador.

Para entrar en contexto, todo empezó en el programa de YouTube, Viernes Troll, en donde Reyes hizo pebre al rostro de CHV por cobrar su buen monto por animar la antes mencionada fiesta en sus tres noches.

“Yo me alegro mucho, que le vaya bien a todos ojalá, pero la diferencia está en que este hue… chanta ocupa su pantalla, su canal, para andar llorando, para andar hablando de equidad, para hablar de los pobres y para llenarse la boca tratando de ser democrático y apoyando a la primera línea», señaló.

«Ahora, que le paguen 15 millones (…) que le paguen, que gane harta plata, porque es la única manera que tiene de agarrarse minas ricas, porque no lo quieren por bonito”, remató el intérprete de Charly Badulaque.

Mauricio Israel y su dura crítica en contra de Claudio Reyes

Por estos dichos, en el reciente episodio de Sígueme y te Sigo analizaron y comentaron estas palabras, donde Mauricio Israel se lanzó con todo en contra del ex Jappening con ja.

De partida el periodista dijo, “yo encuentro que es un envidioso. Totalmente envidioso”, según consignó Mira lo que Hizo.

A lo que añadió, “si él ha logrado hoy tener una buena situación económica, que la disfrute, que lo pase bien, que le paguen lo que le tengan que pagar… lo demás es envidia”.

En este sentido, para cerrar su defensa al conductor de Contigo en la Mañana, “el comentario de que el que tiene plata puede más que el que no tiene plata, es un comentario de un tipo envidioso”.

“Pasa que Claudio mezcla las cosas, porque como él está tan enconado con toda la gente que no sea de derecha y no piensa como él, entonces al final mezcla temas… Julio César no es político, es un artista, no tienen por qué juzgarlo por su posición política”, concluyó el panelista.