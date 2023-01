José Miguel Viñuela y los rumores de su rol en la salida del aire de Me Late: «Me da mucha pena»

La noche de este martes se emitió un nuevo capítulo de ‘Juego Textual’, el que tuvo como invitado a José Miguel Viñuela, quien se confesó con las panelistas sobre distintos temas de su vida privada, además de su larga carrera en las comunicaciones.

Es en este contexto que uno de los temas que salió a la luz tiene relación con un fuerte rumor que comenzó a circular sobre que el programa de Daniel Fuenzalida en TV+, ‘Me late’, lo sacaron del aire para que el animador debutara con ‘Tal Cual’.

«Eso no es así. Nunca me voy a hacer cargo de algo en lo que no tengo ninguna responsabilidad. Daniel sabe que no tengo ninguna responsabilidad. Me da mucha pena que él no lo diga, pero yo lo llamé por teléfono, le dije que me estaban ofreciendo este programa, y él me dijo que estaba todo bien, que su rollo era con el canal. Lo hice por deferencia con él», reveló José Miguel Viñuela.

José Miguel Viñuela y su conversación con Daniel Fuenzalida

Hay que mencionar que tiempo atrás, el comunicador se refirió a la polémica salida del aire de ‘Me Late’ durante una de sus transmisiones en vivo, donde contó la firme sobre lo ocurrido con su llegada al espacio de conversación.

«Como les conté en el principio, no íbamos a hacer ni Me Late, ni nada en el horario de Me Late, ni un programa de farándula, ni tampoco un matinal», comenzó señalando.

Siguiendo por esta línea, José Miguel Viñuela agregó: «No tengo idea qué pasó ahí, porque a nosotros nos llamaron después del programa de Daniel. Gracias a Dios nunca me he cagado a nadie, me han cagado eso sí, pero nunca he cagado a nadie nunca».

Para cerrar, se refirió a su relación con el locutor de Radio Activa, tras la consulta de un seguidor. «No nos juntamos, pero hablé por teléfono con él, lo llamé el día que pasó el tema de ellos» y agregó: «Así que hablé y le conté que me habían llamado y todo. Todo bien con Daniel, excelente profesional».