Mamá de Marcianeke cuenta como va la rehabilitación de su hijo: «Tuvo que tocar fondo en todo»

El reconocido cantante urbano Marcianeke, o Matías Muñoz, como es su nombre real, ha contado desde hace unos meses que ha estado haciendo el intento de alejarse y desintoxicarse de las drogas, principalmente del tussi.

En este contexto y en medio de su episodio de Urbanos de TVN, el artista no pudo más y se rompió frente a las cámaras confesando que, «es fome llegar a todo esto y sentirse vacío igual».

Tras esto y una persona que lo conoce más que nadie y ha estado ahí en los mejores y peores momentos del exponente musical, ha sido su madre, Iyassna Muñoz. Quien habló con LUN para revelar más detalles del proceso de rehabilitación del talquino, y además como ella lo ha ayudado.

La rehabilitación de Marcianeke y cómo lo apoya su mamá

“Matías ya me había dicho que quería bajar el consumo, porque le estaba pasando la cuenta. Para nosotros fue un alivio, una alegría y cuenta con todo nuestro apoyo”, partió contando la mujer que ejerce en el servició público.

Con respecto al mencionado capitulo en donde aparece el intérprete, su mamá confesó que no pudo aguantar las lágrimas junto a las hermanas y abuela del cantante.

En este sentido, Iyassna aseveró que, “Matías tuvo que tocar fondo en todo. La droga le estaba afectando su salud y también emocionalmente. Se dio cuenta de que se refugió en algo que no lo estaba llevando por buen camino”.

Ante esto, aprovechó de recalcar, “ahora está mejor, es cosa de que tú lo veas. En sus shows interactúa con el público, se desenvuelve de otra manera, se enfocó en hacer deporte y está entusiasmado con marcarse”.

En relación a como ella ayuda a su hijo, expuso que todos los días habla por teléfono con Matías, y cuando ella siente que él no está de la mejor manera, señaló que, “hago un viaje exprés a Santiago y no me voy hasta que lo vea bien”.

Siguiendo en esa línea, la mujer reconoció que cada vez que puede, le hace sus platos favoritos y le ayuda a ordenar el hogar. “Cuando estamos juntos, lo regaloneo, le dejo comida para que después se la caliente y le hago su cama”, expresó.

A lo que agregó es feliz con todos los logros de sus hijos. «Matías ahora me comparte todo y yo, feliz. Cuando está con algún artista, me llama para presentármelo”.

Para finalizar, la mamá de Marcianeke cerró diciendo: “Me enorgullece cómo es como ser humano. Matías no ve maldad en la gente, nunca espera nada a cambio, da todo sin interés. Eso me llena más que todo lo que tiene hoy día”.