Fran García-Huidobro cuenta la firme sobre su «portazo» a Canal 13

En los últimos días circuló el rumor de que Fran García-Huidobro haría su regreso a las dependencias de Canal 13, en donde supuestamente sería parte de «Aquí se Baila» y un programa festivalero en Viña del Mar.

Ante esto y el posterior rechazo de la conductora a la estación, ella explicó y aclaró las verdaderas razones que hicieron que desistiera a la idea de arribar a la casa televisiva.

Fue en Zona de Estrellas, que dieron la información de que finalmente le habría dado un portazo en la cara a aquella idea. Bajo este sentido la periodista Paula Escobar aseguró lo siguiente: “El alma mater de Fran García-Huidobro no está en Canal 13, ella no lo pasó bien (ahí)”, a lo que añadió que tampoco quería verse las caras con CHV, lugar donde está como jurado de Yo Soy.

Las razones de Fran García-Huidobro

Por ello, Fran García-Huidobro acudió al medio «La Hora» para explicar los motivos por los cuales rechazó a Canal 13.

La conductora afirmó que dejó de lado la oferta de participar en Aquí se Baila y el programa festivalero de Viña del Mar. “Lo que pasa es que en este momento no quería volver de jurado, y encuentro que se ve feo estar en dos canales al mismo tiempo”.

A lo que complementó que, “lo de Viña también, por supuesto, estar saliendo todos los días desde allá de siete a nueve de la noche y después salir en el Yo Soy, no”.

En este contexto, Fran se sinceró. «Me dio pena por no estar (Aquí se baila), porque me llevo increíble con Neilas (Katinas) y la maestra (Karen Connolly). Además me llevo increíble con Sergio (Lagos), y el programa es lo más entretenido que hay. Pero yo no tenía tiempo ni muchas ganas de hacerlo”.

Pero la animadora para finalizar, señaló que no hubo rencores tras las negociaciones con el gerente de la productora del espacio, “nos dimos la mano, nos dimos un abrazo, les desee y les deseo que les vaya muy bien, aquí no hay ningún drama ni ningún problema”, concluyó.