Marcianeke fue amenazado con una pistola luego de qué sujetos entrarán a su domicilio: Hay tres detenidos

Durante la jornada de este 1 de abril, tres individuos fueron arrestados por entrar a la residencia de Matías Muñoz, quien es reconocido en el ámbito musical como «Marcianeke«. Este hecho tuvo lugar en Colina, en la Región Metropolitana.

El incidente sucedió por un problema en temas de arriendo y con amenazas de por medio, según consignó ADN.

Los individuos habrían saltado la reja e ingresaron al domicilio donde se encontraba Marcianeke. Ya estando dentro, lo habrían amenazado con una pistola de aire comprimido con la intención de que el artista urbano abandonara la casa.

Es importante mencionar que luego, se reveló que una de las personas que ingresó a vivienda era el dueño de la propiedad. Nos referimos a Ricardo Sabag, de nacionalidad chilena y sin antecedentes previos. Además, los sujetos que lo acompañaban eran de nacionalidad venezolana.

En ese contexto, y como parte de investigaciones preliminares, se informó que el propietario del domicilio tiene el contrato de arriendo al día con el cantante.

Los detenidos fueron entregados a la Fiscalía Regional para su procesamiento, y hasta el momento no hay información de si Marcianeke sufrió alguna lesión, según Publimetro.

La última entrevista de Marcianeke antes del suceso

Asimismo, este fin de semana salió a la luz la entrevista de Marcianeke con Pamela Díaz, en el programa web «Sin Editar», que es transmitido en Youtube.

Si bien fue una conversación muy entretenida, Marcianeke también repaso su infancia y dejo una emotiva confesión. «No me gusta lo guardado que soy con mis cosas», indicó en ese momento.

Además, agregó que «Siempre he sido así. Cuando era niño, tuve un mínimo grado de autismo. No me gustaba hablar con nadie, ni contarle mis cosas a los demás. Sigo así».

En ese sentido, el autor de «Dímelo Ma» reveló que siempre se guarda todo y hasta el día de hoy prefiere mantener sus problemas en privado. «Prefiero no contar nada, y guardármelo todo», cerró.