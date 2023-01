Francisco Kaminski habló tras triste pérdida con Carla Jara: «Ella es muy valiente»

Durante los últimos días te contamos de la lamentable situación por la que pasan Francisco Kaminki y Carla Jara. Pues la actriz debió ser operada de urgencia, luego de perder al bebé que estaban esperando.

Sobre esta situación, nuestro querido locutor señaló en conversación con Publimetro que «Perdimos una guagüita nuevamente y la tuvieron que operar de urgencia. Un embarazo tubárico. Tuvieron que sacarle la trompa (de Falopio), la única que le quedaba».

Tras esto, la propia Carla Jara subió a Instagram un emotivo video sobre el proceso de fertilización, hasta la pérdida. «Acá un resumen de lo que fue este proceso… lo comparto porque somos miles las mujeres que luchamos por ser mamás, algunas lo logran y otras van quedando en el camino como nosotros, nadie entiende el dolor que se siente».

«NO nos digas TODO PASA POR ALGO, no nos digan RELAJATE y quedarás embarazada. NO nos digan deja de INTENTARLO y quedarás naturalmente, no nos digan menos mal tenias POCOS MESES (uno está embarazada desde el primer día y el dolor de la perdida es el mismo)» es parte de lo que indicó.

Las palabras de Francisco Kaminski

Es a partir de esto, que ahora Francisco Kaminski habló en su programa ‘Sígueme y te Sigo’ del momento que está viviendo junto a Carla Jara, haciendo una importante reflexión de lo que ha significado, en especial, para su esposa.

«Llevamos casi 5 años intentando tener otro hijo. Y por eso Carla guarda el registro. No era para hacer este video, el fin no era ese, porque pretendíamos tener esos datos del proceso para otra cosa», parte su relato.

Mientras que sobre la pérdida, Francisco Kaminski indicó que la pérdida «no es tan terrible como otras cosas que podrían pasar. Pero es nuestro momento y hay gente que nos pregunta. De cierta manera, creo que hoy la gente valora cuando uno muestra los procesos de la vida, cuando es dura, cuando no es todo tanta alegría y éxito».

Por otro lado, comentó que Carla Jara ya se encuentra en casa. «Ayer conversamos hasta tarde. Y hay que vivir las cosas como a uno le tocan. No es para sonreír, pero la vida continúa y yo soy agradecido de lo que tengo y lo que hemos formado».

«Ella es muy valiente, se ha sometido a todo esto por sus ganas de criar, que no todas las mujeres están dispuestas a eso hoy en día. Esto nos une más como familia y como pareja» cerró.