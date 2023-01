Anita Alvarado anuncia demanda contra Daniela Aránguiz: «Tendrás que entender por la sentencia final»

Durante la tarde de este domingo, Anita Alvarado volvió a dejar la grande entre sus seguidores, al hacer un nuevo live en Instagram, donde se lanzó sin filtro en contra de Daniela Aránguiz, contando nuevos detalles sobre su mala onda con la chiquilla e incluso anunciando acciones legales en su contra.

Resulta que para comenzar, la Geisha se refirió a las palabras que lanzó la ex chica Mekano en ‘Zona de Estrellas’, donde comentó que habría recibido dinero por parte del padre de Jorge Valdivia. Frente a esto, comentó que todo se trataría de una mentira.

«He conocido gente mentirosa, pero tú ganaste el diploma a la más mentirosa, insultante, agrandada, patética», lanzó Anita Alvarado con relación a Daniela Aránguiz.

Anita Alvarado confirma demanda

Pero la cosa no se quedó ahí, ya que la Geisha además se mandó un anuncio que dejó a varios sin palabras. «El staff de mis abogados ya presentaron las primeras querellas de varias más querellas que se vienen en estos días (…) no estos meses, porque acá hay más de un responsable porque el canal también tiene que responder, no solo por lo que el espacio hablaron de mi, sino que también de lo que dijeron de mi hija».

«Solamente tienes que reconocer ‘sentí ira, me ganó la rabia, sentí que me dio con un fierro en la cabeza y empecé a inventar estupideces’, porque ningún peso hemos recibido de ustedes jamás», continuó señalando Anita Alvarado en su esperado live.

Junto con esto, agregó que «Si no entiendes por la querella penal por injurias y calumnias, quiero que pidas disculpas públicas y que diga: ‘está bien mentí’. (…) Si no pides disculpas públicas, vamos por la demanda civil, donde todo ese dinero se va a ir a la gente de Viña que perdió sus casas».

Para cerrar, Anita Alvarado aseguró que llegará hasta las últimas en contra de Daniela Aránguiz. «Si la querella, demanda no es suficiente, tendrás que entender por la sentencia final (…) elige una de las tres, yo te recomiendo: ríndete ya y reconoce que es mentira todo lo que dijiste».