El inesperado comentario de Millaray Viera a Pollo Fuentes que sacó más de una carcajada

Las carcajadas no se hicieron esperar luego de que la presentadora Millaray Viera le dirigiera un inesperado comentario a Alfredo ‘Pollo’ Fuentes.

El cantante es el invitado de esta semana en el programa de CHV ‘Yo Soy’. En el cual se encuentra desempeñando un rol como jurado, a la par de Jean Philippe Cretton, Fran García-Huidobro y Antonio Vodanovic.

El reconocido artista nacional, se encontraba evaluando una de las presentaciones, de los imitadores. En concreto la de quien imita a Cristian Castro, quien cantó el clásico sencillo, Por amarte así. Fue entonces que se genero la hilarante situación.

Millaray Viera lanzó broma sin filtro a Pollo Fuentes en Yo Soy

La evaluación del «Pollo» Fuentes fue bastante dura, a comparación de sus compañeros. Quienes se encargarón de llenar de elogios al imitador, sin embargo Alfredo, expresó su desacuerdo mencionando que le falta fuerza al cantar.

«Se van a enojar conmigo porque no estoy tan de acuerdo. No entraste nunca en calor fuerte para que, a esa mujer a la que le estás hablando, la convenzas, y yo creo que ella no se va a entusiasmar, se va a quedar ahí»,fueron las palabras que utilizó.

Ante esto, la presentadora Millaray Viera no se contuvo y soltó un sorpresivo comentario al cantante. Pues sugirió que él era todo un casanova.

«Y usted sí que sabe de entusiasmar a las mujeres Pollo», dijo Viera, provocando instantáneamente carcajadas en el estudio. Mientras que la voz de Te perdí contestó entre risas: «Yo sí que sé».

«Y todavía que sabe», aseguró la presentadora finalmente.