Me dejai’ chascón: Camila Nash se atreve con la venta de fotitos hot

Camila Nash emprendió nuevos rumbos buscando otra vida fuera del país. Y es que la ex Calle 7 se encuentra radicada actualmente en Colonia Roma Sur, México, donde no ha podido encontrar trabajo.

Pero al parecer la «vida austera» que llevaba en el lugar va a cambiar, puesto que en conversación con LUN, ya tiene cositas en mente para hacerle honor a Shakira y ponerse a facturar con todo. La idea que tiene la influencer es meterse de lleno a Arsmate, un sitio digital, en donde los usuarios pagan suscripciones para tener acceso a fotos y videos de «sin censura».

En este sentido, Camila Nash contó que ha contado con el apoyo de dos amigos, quienes la han ayudado en esta apuesta: “Uno me maquilló y el otro me tomó las fotos”. Con respecto a cuando estará disponible dicho contenido, los destapes se podrán ver este mismo jueves 19 de enero.

Por otro lado, también se refirió a lo estigmatizado que está el material para adultos, por lo cual expuso: “yo tenía un montón de prejuicios y barreras mentales por lo que significa un destape para mí (…) no solo una nueva fuente de ingresos”.

“Siempre me ha gustado sacarme fotos, y haciendo esto me la he pasado bien”, contó antes de agregar que, “me la gozo con el vestuario, las fotos, los bailes y todo”.

Camila Nash y el qué dirán

Sin embargo, en la conversación con el citado medio, señaló que en primera instancia tenía una «resistencia brutal» para unirse al sitio. En este sentido agregó, “si tú le preguntas a una amiga sobre si yo hubiese hecho esto antes, la respuesta habría sido ‘jamás’”.

Por lo cual recalcó su sentir en este nuevo emprendimiento, “encuentro que es un acción súper valiente… yo sé que habrá amigos y amigos que no me van a apoyar, pero me da lo mismo”. Asimismo declaró: “Van a alejar automáticamente a la gente que no está conmigo”, y por ende sería como una especie de filtro natural para su entorno.