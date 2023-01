Gloria Benavides recuerda su beso con Chayanne: «Fui la envidia de todas las mujeres»

‘Socios de la Parrilla’ estrena un nuevo capítulo la noche de este jueves, donde las invitadas serán dos de las actrices más queridas de nuestro país. Estamos hablando ni más ni menos que de Gloria Benavides y Gaby Hernández, quienes se confesarán sin filtro con los animadores.

Para comenzar, la ex ‘Jappening con Ja’, recordará la vez en que fue besada por Chayanne en ‘La noche de Cecilia’, estelar de Canal 13. “Fui la envidia de todas las mujeres de Chile. No estaba en el libreto ni nada, me tomó y me dio un beso-beso. Yo me quedé así sin saber qué hacer. Después fue al camarín y me pidió disculpas”, rememorará sobre el incidente.

Además, Gloria Benavides afirmará que actualmente en su carrera se conforma con lo que está haciendo, la obra ‘Viejas de mierda’ y los conciertos de la Nueva Ola. “Yo pude haberme quedado en Miami a hacer muchas cosas, porque me ofrecieron muchas cosas, pero habría perdido mucho tiempo lejos de casa. Creo que elegí bien, quedarme aquí con mi familia y hacer las cosas que me gustan”, explicará la artista, agregando que ha tenido oportunidades de debutar en el cine también.

“Estuve en un casting, pero me fue mal. Me dijeron que no daba con la edad del personaje. No me veía de la edad que se requería”, asegurará.

Gaby Hernández y su bohemia vida

Por su parte, Gaby recordará su paso por el mítico Festival de Woodstock. “Yo vivía en Washington, Columbia, era agosto de 1969 y partimos a Woodstock en dos van, muchos uruguayos, ocho o más en cada van. Vimos a Jimi Hendrix, que yo me moría por él, a Janis, a Joan Baez. Llovió, nos revolcábamos en el barro”, recordará.

Consultada por sus experiencias con las drogas, la actriz reconocerá que ha consumido casi de todo. “Se fumaba. Nunca fui exagerada, era de una dosis diaria. Y muchas veces me dio la pálida, porque soy hipertensa y tengo un solo riñón (…) Mi mejor volada fue con hongos alucinógenos en Oaxaca, México. Yo recuerdo que volaba y todos los árboles eran blancos como coliflores. Era maravilloso, yo no quería volver”, contará.

También se referirá a sus personajes de teleseries, como la memorable “Lita” de ‘Pituca sin lucas’, a la que definirá como “mi personaje más querido”. Por su parte, acerca de su rol protagónico en “Casa de muñecos”, será menos entusiasta.

“Cuando fui protagonista no me fue tan bien, porque me quebré la cadera y tuve que hacer toda la teleserie con muchos analgésicos. No lo pasé bien. No estaba al 100%”, sostendrá.