«Voy a ser fácil, pero no gratis»: Naya Fácil anuncia regreso al contenido para adultos

Hace un tiempo, Naya Fácil sorprendió a sus seguidores, luego de anunciar que tenía pensado irse a vivir a España con su nuevo amorcito. Pero al parecer todo esto quedó en nada, ya que la chiquilla se le ha visto carreteando de lo lindo y con diferentes hombres.

Es en este contexto que la influencer volvió a dejar la grande, pues tras una alocada noche de fiesta confirmó que volverá a vender contenido para adulto en Internet. Forma gracias a la cual se hizo conocida en redes sociales unos años atrás.

A través de una serie de historias, Naya Fácil contó que ya había dejado de creer en el amor, señalando que llegó a la conclusión de que estar en una relación seria no era para era. Por lo mismo que decidió volver a juntarse con hombres para hacer contenido cochinón.

«Si yo hacía esto antes, por qué ando haciéndolo gratis con locos, por qué no me grabo y les saco provecho a los giles cu… si pa’ eso sirven los hombres, los hombres no sirven para nada más. Si un hombre puede cagarte, te caga (…) los hombres son califas por naturaleza» aseguró.

El regreso de Naya Fácil

Junto con esto, admitió que «físicamente no estoy así muy linda ni nada, pero quiero informarles que yo Naya Fácil, voy a ser fácil, pero no gratis. Voy como a volver a eso, porque me di cuenta en la mañana, dije ‘sabes que, voy a volver a hacer contenido con chicos de Twitter y cosas, hacer juntas y distintas cosas con ellos'».

Tras esto, la chiquilla contó que va a buscar una plataforma en la cual subir el contenido, ya que además es «una cosa que disfruto hacerlo, me di cuenta, así que ahora justo hay un chico con el que estoy hablando para que nos juntemos, para ver que se hace, no lo he visto ni nada, pero solo quiero su miembro».

Eso si, Naya Fácil dejó más que claro que «yo no voy a volver a hacer servicio ni nada de eso, es contenido. O sea, me junto con locos, me lo hacen gratis, pero yo lo grabo y eso. Voy a buscar cuál plataforma es la más adecuada».

«Porque siempre lo estoy haciendo con locos distintos y no estoy sacando provecho, pa’ mi hacerlo en privado, a mí me gusta mucho que me miren, quizás no soy la gran cosa, pero me gusta, me agrada. Entonces eso les quería dar a conocer, por si me ven en cosas raras, pero no servicios ni nada, porque ya no estoy apta para esos trotes» agregó.