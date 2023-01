Carla Jara se luce con bellas fotos: «Para mí todo mejora cuando cambio de look»

Hace unos días te contamos que Carla Jara no lo estaba pasando para nada bien, pues a través de Instagram, compartió la lamentable noticia de que había perdido su embarazo junto a Francisco Kaminski, luego de un complicado proceso de fertilización in vitro.

«Nadie entiende el dolor que se siente. Idas al doctor durante mucho tiempo, miles de exámenes, desgaste emocional y físico, pero ahí estamos dando la pelea una y otra vez para lograr nuestro sueño de volver a ser padres», señaló en el primer video que compartió tras la pérdida.

Mientras que en conversación con Las Últimas Noticias, Carla Jara mencionó que «esta vez íbamos súper seguros, porque entre todos los estudios que me hicieron descubrieron que soy intolerante al gluten, así que cambié mi alimentación para desinflamar el cuerpo».

«Esta vez mis ilusiones fueron altas, súper altas, porque estaba apostando a mis últimas posibilidades, mis últimos huevitos». Además de señalar: «Cuando me entero que el huevo estaban en la trompa y había que sacarlo, se me derrumbó el mundo. Abracé al doctor y lloré mucho rato. No podía entenderlo».

Carla Jara y su cambio de look

A raíz de esto, es que ahora Carla Jara sorprendió a sus seguidores con una serie de fotitos en Instagram, donde muestra su nuevo look, para dejar atrás todo lo malo que vivió en el último tiempo. Pues la actriz decidió hacerse una melena, además de cortarse una chasquilla.

«Hola, hola mis bellezas!!! para mi todo mejora cuando cambio de look 🥰🤣 Ya es miércoles, pero qué rápido pasan los días!!!! Vamos con todo, q la vida continúa, la vida es para gozarla, la vida es para vivirla mejor!!!», escribió para acompañar los registros.

Obviamente, que al poco tiempo de subir las postales, Carla Jara se llenó de piropos por parte de sus seguidores, quienes se mostraron mucho más felices de verla mejor, además de asegurar que está muy guapa.

«Bellisima carlita, te queda muy bello»; «Con tu cara, puede quedar algo mal?»; «te ves hermosa»; «Mujer hermosa y valiente»; «Te ves linda con ese corte de pelo»; «Hermosa brillas hasta con tu alma rota»; «Que linda como siempre»; «la vida es para vivirla» y «eres bella por dentro y por fuera» le escribieron.