¿Cuál es la sesión favorita de Bizarrap de Gerard Piqué?: El ex futbolista sorprende con inesperada respuesta

Gerard Piqué ha estado en el ojo del huracán durante toda la semana luego de la histórica «tiradera» en su contra por parte de Shakira. Lo cual pareciera no importarle, y como en sus tiempos mozos, el español ha sabido salir jugando ante cada broma o comentario dentro de uno de sus proyectos más ambiciosos como lo es la Kings League, espacio en donde también ha aprovechado para ganar auspiciadores con respecto a las barras de la BZRP Music Session #53.

Bajo este sentido, volvieron a «agarrarlo para la palanca», en medio del programa After Kings, donde en la tarde de este lunes Piqué y los demás streamers que componen la competición, analizaban lo ocurrido tras la nueva jornada del certamen de fútbol 7 que es transmitido por diferentes plataformas como Twitch y TikTok.

En el último capítulo, incluso contó con la presencia del destacado Sergio «Kun» Agüero. Y en esta instancia, más allá de revisar los mejores momentos y hablar sobre el formato o dónde se jugarán las fases finales, volvió a ser tema dentro del panel la canción de Shakira con Bizarrap.

“¿Cuál es tu sesión favorita de Bizarrap?”, preguntó el streamer DjMaRiiO sin ningún tipo de atado.

La curiosa respuesta de Gerard Piqué

Ante lo cual, el ex jugador del FC Barcelona intentó hacerse el leso. “Te lo diría pero es que no sé los números, no tengo ni idea”, se excusó.

Aunque luego de unos segundos, y en medio de las risas añadió: «La más reciente», apuntando de forma clara a la colaboración del argentino con la colombiana.

«Creo que la última es la #53», le responde de vuelta DjMaRiiO.

“¿La más reciente que es, la de Quevedo, no?”, intentó disimular uno de los YouTubers del espacio. “¿Esa de ‘Quédate’, no? Esa”, terminó por decir Gerard Piqué.

Repasa el momento aquí: