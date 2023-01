Paquita la del Barrio envía mensaje de apoyo a Shakira: «Si alguien sabe de estas cosas es tu amiga»

No cabe duda que Shakira dejó la grande durante los últimos días, gracias al lanzamiento de su esperada Music Session, junto a Bizarrap. Pues la colombiana se lanzó con todo en una «tiradera» dedicada a su exesposo Gerard Piqué y que incluso le dedica un par de barras a la nueva polola del futbolista.

A pesar de que la cantante se llenó de aplausos por parte de sus fanáticos, muchos también salieron a criticarla y acusarla de no dar vuelta la página y seguir despechada. Es en este contexto que ahora salió Paquita la del Barrio a dedicarle unas palabras.

Resulta que la cantante de la icónica «rata de dos patas», compartió un video en redes sociales, donde le dio todo su apoyo a Shakira, asegurando que la entiende perfectamente.

El mensaje de apoyo de Paquita la del Barrio a Shakira

«Mi queridísima amiga y compañera, Shakira. Soy ‘Paquita la del Barrio’, por ahí supe que tuviste un problema con tu familia. Yo estoy contigo porque soy mujer y si alguien en la vida sabe de estas cosas es tu amiga» comenzó señalando.

Siguiendo por esta línea le comentó a la cantante: «¿Qué te puedo decir? Que le eches muchas ganas, lo importante es que tienes tus hijos, tienes por quien vivir y tienes todo en la vida, mija. Así que no te preocupes. Yo estoy en México, si algo se te ofrece de mí con mucho gusto estamos a la orden. Te mando un abrazote, Dios te bendiga».

«Como te decía, yo tengo para toda clase de problemas. Yo no sé a qué vine a este mundo, yo creo que a eso vine porque me llueven los títulos así de gentes que están dolidas. Es muy bonito, muy bonito el trabajo de nosotras. No te desanimes, échale ganas, como te dije tienes por quien vivir, igual que yo. Lo que nos mantiene parados es la familia, tus hijos» agregó Paquita la del Barrio.