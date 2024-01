A casi dos años: Este fue el origen de la tiradera de Residente a J Balvin

Han transcurrido casi dos años desde la BZRP Music Sessions #49, canción de Residente junto al productor Bizarrap, donde el puertorriqueño revela todo lo que piensa sobre J Balvin.

El tema rápidamente se volvió viral y desató miles de comentarios en las redes sociales. Además, cabe señalar que el tema sorprendió a todas las personas porque tiene una duración de más de ocho minutos, siendo la sesión del argentino más extensa

Sin embargo, a muchas personas les descolocó esta tiradera, ya que no tenían el contexto, ni sabían el porqué Residente se llevaba mal con el artista colombiano. Pero, no te preocupes, acá en Corazón te enseñamos la cronología de este suceso.

¿Cuál es el origen del enfrentamiento entre Residente y J Balvin?

El inicio del conflicto entre ambos artistas fue cuando el colombiano invitó a los cantantes de la escena urbana a «boicotear» los premios Latin Grammy del 2021. Esto, según el intérprete de «Ay Vamos», por el menosprecio y poca atención de la organización hacia la género urbano.

«Los Grammys no nos valoran, pero nos necesitan. Es mi opinión y nada contra los otros géneros porque se merecen todo el respeto. Pero ya el truco está aburrido. Les damos rating, pero no nos dan el respeto. Pd. Estoy nominado para que no vengan que estoy dolido», escribió Balvin en aquella ocasión.

Esta solicitud no fue recibida de la mejor forma por Residente, quien criticó el actuar del colombiano. Sin embargo, uno de los motivos que involucró tanto al boricua en la discusión fue porque en esa edición iban a homenajear a Rubén Blades como Persona del Año. Y, cabe recordar, que Residente es gran admirador de Blades, por ende no iba a permitir que su ceremonia fuera opacada por terceros.

«Tienes que entender que es como si un carrito de hot dog se molestara porque no puede ganar una estrella Michelin. Y no me malinterpretes, José, tu música es como un carrito de hot dog, le gusta a todo el mundo, pero cuando la gente quiere comer bien se va a un restaurante, que son los que ganan las estrellas Michelin», respondió Residente en aquella oportunidad con un video.

J Balvin no se quedó callado

El colombiano no dudó y le envió un mensaje a Residente. A pesar de que en el video del ex Calle 13, había comentado: «Respeto tu opinión»; luego publicó en su cuenta de Instagram el lanzamiento de «Sal y perrea» junto a unas imágenes alusivas al altercado.

En dichas fotografías, J Balvin aparecía junto a un carrito de hot dog en referencia a las críticas que emitió Residente contra él. Esta respuesta fue celebrada por millones de personas, alabando la capacidad creativa y de marketing del artista, quien también lazó una colección de camisetas con un hot dog. Pero, Balvin no se saldría con la suya, ya que se vendría la respuesta de su colega.

René Pérez (nombre real de Residente) publicó un nuevo video, donde se mostró indignado por la actitud de Jose, donde también tuvo palabras para su padre. «José, vi que subiste un merch como si fueras el más capo. Entonces, me interesa que la gente sepa el tipo de persona que tú eres, no te voy a tirar (responder), porque yo soy un hombre de palabra a diferencia de ti, además de que sería aburridísimo tirarte», indicó.

«Primero, dile a tu papá que deje estar comparándote con un economista como si fueras un genio en la economía, dile que te enseñe valores, porque no todo en la vida es negocio, no todo es dinero», concluyó.

Residente frente a J Balvin y su canción misógina

Otros de los puntos que usó René para atacar al colombiano fue por su polémico videoclip de su canción «Perra». Dicho tema, forma parte de su álbum «José», y ha sido duramente criticado. Esto, porque se puede ver al artista caminando por las calles de Medellín donde sostiene dos correas de perros, pero en vez de animales, son dos mujeres afrodescendientes con orejas y narices.

Esto colmó la paciencia de muchas personas, entre ellas, el de la vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, junto a Gheidy Gallo Santos, consejera Presidencial para la Equidad de la Mujer de ese país, quienes redactaron una carta para J Balvin, donde expresaron su rechazo a la canción.

«El artista utiliza imágenes de mujeres y de personas afrodescendientes -grupos poblacionales de especial protección constitucional- a quienes presenta con orejas de perro. Además, mientras camina, el cantante lleva a dos mujeres afrodescendientes amarradas con cadenas del cuello y arrastrándose por el piso como animales o esclavas», escribieron en el comunicado.

«Como si esto fuera poco, la letra de la canción tiene directas abiertas expresiones sexistas, racistas, machistas y misóginas que vulneran los derechos de las mujeres comparándolas con un animal que se debe dominar y maltratar, con expresiones que no vale la pena repetir», agregaron.

Sin duda, Residente no iba a dejar pasar la actitud que tuvo «El niño de Medellín», a quien en la sesión lo calificó de misógino y machista.

Presiones para no lanzar la BZRP Music Sessions

Antes del estreno de Residente junto a Bizarrap, el boricua publicó un video donde acusó que han existido presiones de parte de ‘otro artista’ no para no lanzar su nueva canción.

«Cuando te metes con influencers urbanos, te pasan estas pend… En estos días iba a sacar un tema (…) en el tema hablo de muchas cosas que para mí son importantes en la música. Y al final le dedique un par de líneas a un pend… ahí del género urbano», indicó el puertorriqueño.

«Resulta que el pend… se enteró de que le estoy tirando. Y, desde que se enteró, no ha parado de llamar a todo el mundo, para que me llamen a mí, pa que no saque el tema”, dijo Residente aparentemente refiriéndose al intérprete colombiano.

La exitosa BZRP Music Sessions #49

La sesión fue un total éxito hablando de números, a casi dos años de su lanzamiento, acumula más de 168 millones de reproducciones en YouTube. La canción está dividida en tres capítulos: «En un lugar de la mancha…», «Mis armas son mis letras» y «El caballero de los espejos».

A medida que pasan los capítulos, Residente va centrando y personificando más sus barras afiladas contra J Balvin. Sin embargo, como él mismo menciona «esto lo hago pa´ divertirme».