Desde Bizarrap a Kidd Voodoo: Estos son los estrenos musicales de la semana

Como es de costumbre, todos los viernes se renuevan las playlists, donde ingresan las mejores canciones estrenadas en la semana. Y, acá en Corazón te dejamos los hits más sobresalientes para que los escuches y bailes este fin de semana.

«YOUNG MIKO || BZRP Music Sessions #58»

El productor argentino ya había anunciado que esta semana se estrenaba su sessions #58, en la que su protagonista sería la boricua Young Miko. Todos teníamos la incógnita sobre qué ritmo se montaría la artista, ya que ella ha demostrado su versatilidad en diferentes estilos. Sin embargo, Bizarrap sorprendió iniciando con una introducción ligada al reggaetón, pero a lo largo del tema se basa mayormente en trap con ciertos toques de r&b.

Además, se destaca el excepcional uso de sintetizadores para ir cambiando los beats de la canción. Uno de los versos que resalta en la canción y que ya se está haciendo viral es: «La que puede, puede y la que no puede soporta». Cabe destacar, que a un día de haberse estrenado el videoclip, ya acumula casi nueve millones de reproducciones y se posiciona #1 en tendencias de música.

«JET_Set.mp3» – EP

Han transcurrido casi dos meses desde que Emilia nos presentó su álbum «.mp3», un disco con una estética y concepto muy ligado a la época del 2000. A pesar de ya haber lanzado la producción discográfica, en el tracklist podíamos visualizar que aparecía una canción junto a Nathy Peluso, pero que aún no estaba disponible. Sin embargo, la espera llegó a su fin, ya que las trasandinas presentaron un tema muy pop, pero con tintes urbanos. En la canción se destaca la capacidad vocal de Emilia, ya que con unos versos en inglés demuestra su habilidad melódica. «I don’t wanna be your lover, baby, I’m supernova», canta la novia de Duki.

«Serotonina Deluxe»

El cantante argentino, Khea, hizo felices a todos sus fanáticos, ya que después de estar bastante tiempo alejado de la música, regresó el 2023 junto a su primer álbum titulado «Serotonina». Un trabajo mucho más introspectivo, que tenía la salud mental como eje. Sin embargo, quiso comenzar este año con todo, ya que durante esta semana, lanzó un EP con nuevas versiones de sus temas del primer disco. En este proyecto destacan sus colaboraciones con Reik, Ana Mena y Lautaro López.

«Bota Niña»

Solamente restan semanas para que salga a la luz «La Joia», el debut discográfico de Bad Gyal. Y, para que la espera no les resulte tan pesada a sus seguidores, la artista española ha adelantado uno de los temas que generaba más expectativa. En esta ocasión, se juntó con Anitta en «Bota Niña», una canción producida por El Guincho y Gabriel Do Borel.

«Ese Guille»

Kidd Voodoo, la estrella naciente del género urbano nacional, publicó el tan esperado tema que se volvió viral en TikTok antes de lanzarse oficialmente. «Ese Guille», es el segundo track del disco «Pa los Sátiros Vol.2». En esta canción, el intérprete de «Confortas Pero Dañas», sorprendió a todos su fanáticos con un sorpresivo featuring junto a Pablo Chill-E. Ambos artistas se montaron en un perreo al ritmo del productor Swift.