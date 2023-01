«Es como enamorarse»: La cruda reflexión de Marcianeke sobre las drogas

En un nuevo capítulo de Urbanos de TVN, el cantante Marcianeke nuevamente fue protagonista de una sincera conversación con María Luisa Godoy, quien es la conductora del espacio nocturno.

En este contexto, el intérprete la noche de este miércoles nuevamente abordó como ha sido su proceso de rehabilitación, además de reflexionar acerca de lo que llevó a refugiarse en las drogas. De acuerdo a lo que cuenta, él tomó la decisión de alejarse de ese entorno y dedicarse netamente a sus producciones musicales.

De partida se puede apreciar al exponente del género urbano realizando una rutina de ejercicios. Bajo este sentido, aprovechó de hacer una reflexión sobre como esto lo ha ayudado y como ello forma parte de su nuevo estilo de vida.

“Lo hago para que lo dejen de criticar a uno, para que vean más y se vayan dando cuenta con hechos. Yo siempre lo he hecho así, nunca he sido de la boca para afuera, siempre digo las cosas solo una vez, y si ya no me creen con palabras, siempre he querido demostrar con hechos”, contó.

Marcianeke y su lucha con las drogas

Con respecto al tema de las drogas y su constante lucha por dejarla, relató que debido a la depresión que sufría, él busco refugio en ellas. En esa línea, reveló que en ese momento creía, “que estaba bien, pero no era la forma, varios me aconsejaron y yo no los pescaba. De repente en esas hu… uno no pesca a nadie”.

A lo que agregó una profunda reflexión. “Es como enamorarse, porque la mina te hace sufrir y tú no te das cuenta de que te hizo mal, aunque te digan. Tienes que tocar fondo para recién darte cuenta”.

Para cerrar, señaló que ya cambió y busca crear música que hablen de otro tipo de cosas, asegurando que ya no hará canciones relacionadas con las adicciones y el consumo de droga. “Estamos volviendo a hacer temas de superación, hubo un tiempo que cantábamos de drogas, de recaídas emocionales, ahora estamos en eso de nuevo, así como cuando pegué. Ahora que estoy bien, estamos haciendo las cosas bien”, sentenció.