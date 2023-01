Madre de Tomasito habla de la revelación de ‘reunión secreta’ de su madre y testigo clave en el caso

En estos días se dio a conocer que la abuela materna de Tomás Bravo mantuvo contacto con un testigo clave del caso. De modo que a partir de esto surgieron varias dudas respecto a quién era esta persona.

Ante esto Tomásla madre del pequeño, Estefanía Gutiérrez, realizó una declaración con el fin de evitar que se generen especulaciones. Con sus palabras puso fin a la incógnita y reveló que el supuesto testigo ya había tenido una aparición en televisión.

La joven mamá de Tomasito, señaló «Para las personas que me preguntaron quién era el joven que fue testigo clave, les dejo una entrevista que él dio en el programa Bienvenidos el día 8 de marzo del año 2021″.

Posteriormente lamentó exponer al sujeto nuevamente y señaló «si él dio su versión en televisión, es porque no quería que siguieran cambiando su declaración como lo hicieron en su momento».

Respecto a la declaración del sujeto, Estefanía mencionó «Él dio su primera declaración el día 24 de febrero de 2021 ante la PDI; luego, el día 25 de marzo, ante Fiscalía; y su última declaración fue el 21 de septiembre, ante el OS9 de Carabineros».

Lo que llamó la atención, es que según consignó BíoBíoChile, es lo que el testigo reveló en su última declaración. Pues aquí mencionó una ‘reunión secreta’ con la abuela de Tomás, Elisa Martínez.

¿Qué dijo la madre de Tomás Bravo sobre la ‘reunión secreta’?

En base a los dichos sobre esta reunión, la madre del menor asesinado, señaló en redes sociales que «no fue tan secreta, porque fue en la playa de Lebu. Además, la intermediaria que hizo el contacto es una autoridad reconocida en la Región (del Biobío), y como ya mencioné, esta declaración lleva 1 año y 3 meses dentro de la carpeta investigativa fiscal«.

Ante los hechos, Estefanía Gutiérrez, cuestionó: «Mis dudas ahora, son: si esta declaración fue tan relevante… ¿Por qué la señora fiscal no lo habló en su momento? ¿Por qué no hizo una investigación contra mi madre?». Posteriormente señaló: «Está todo muy claro, porque no hay nada que denunciar, mi mamá tuvo todo el derecho de hablar con este señor, yo también quise hacerlo, pero no estuve bien en esa fecha».

Para finalizar, la joven madre negó rotundamente el rumor respecto a que ella intentó mantener nuevamente contacto con el testigo: «Jamás dio su número real, habló desde un número prepago que no era suyo. La verdad es que nunca más hemos vuelto a saber de él».

¿Que dijo hace un año el testigo?

La aparición en televisión del testigo clave, que mencionó Estefanía Gutierrez, es una entrevista que realizó Canal 13 en marzo del 2021. Aquí el hombre entregó su declaración al matinal ‘Bienvenidos’, hablando de lo que vivió al ser reconocido como testigo clave. Pues él estuvo por el sector de Caripilun, lugar donde Tomasito desaparecio.

Respecto a esto, en aquel momento él afirmó «Ha sido difícil para mí porque nunca busqué ser testigo clave«. En ese mismo espacio señaló «Pasé por ese lugar donde se había desaparecido el niño Tomás pero sin saber lo que iba a pasar, nosotros pasamos de largo hacia la caleta de Llico».

Finalmente, mencionó: «estoy en los medios de comunicación, pero más que nada por una mentira que empezó en otros canales de televisión, donde dijeron que yo había visto al niño Tomás y que estaba cuando había visto el tío abuelo. Esas cosas nunca salieron de mí«.