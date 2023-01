Llegó a puro pelear: Helhue Sukni se descarga tras su fatídica visita al doctor

Helhue Sukni ha hecho noticia tras noticia al principio de este año con sus constantes publicaciones y registros en sus controvertidas vacaciones en Punta Cana.

Pues todo eso acabó, ya que nada es para siempre, y luego de aterrizaje en Chile, la abogada no se ha encontrado muy bien de salud debido a un fuerte resfriado que la tiene acongojada.

Bajo este contexto, la influencer este martes volvió a compartir un video, tras unos días de ausencia en las redes. Aquí Helhue aprovechó de contarle a sus seguidores que no tuvo más remedio que visitar a un doctor producto del molesto resfrío, lo cual no terminó con un «final feliz», sino que todo lo contrario, desatando toda su rabia dentro de la web.

La abogada señaló de partida: “Me fui de vacaciones resfriada y volví de vacaciones resfriada ¿Qué hue…? Estoy pa’ la caga”.

A lo que agregó algo ofuscada: “Fui hoy día a la clínica y llegué diez minutos tarde, el hue… del doctor no me atendió, no me atendió por diez minutos”.

Los descargos de Helhue Sukni

En este sentido, despellejó a los profesionales, “yo digo una huea, cuando uno tiene que esperar a los cul… dos horas o una hora, ahí sí que uno tiene que esperar po’. Se creen dioses los hueones, se echó al pollo”.

“No voy más a verlo por hue…, perdió una paciente”, dijo la Tía Helhue.

Pero esto no quedó ahí, ya que siguió con sus potentes descargos y contando el contexto de la situación. “Me fui a Urgencias y me hicieron una radiografía de tórax para ver si tengo neumonitis y me sacaron exámenes de sangre, y ahí me tuvieron hasta las 6 de la tarde que llegué a la casa”.

Acto seguido y para cerrar con el video, la abogada hizo una muestra de los remedios que estaba tomando para combatir su pesado resfriado.

El registro completo con los descargos lo puedes ver pinchando este enlace.