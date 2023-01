«Bombona»: Antonella Ríos enamora con fotitos de Año Nuevo

Para recibir el 2023, fueron muchos los famosos, los que se dedicaron a compartir reflexiones de lo que significó el año anterior para ellos, además de postales de los looks que eligieron para la fiesta. Tal es el caso de Antonella Ríos, quien se lució frente a sus más de 1.2 millones de seguidores en Instagram.

Resulta que la actriz nacional subió unas fotitos posando con un conjunto de crop top y falda negra que dejaban al descubierto su vientre. Tenida que acompañó con unos lentes a juego y aros dorados que dejaron la grande entre su público.

Junto con esto, Antonella Ríos aprovechó de escribir un sentido mensaje para despedir el 2022, agradeciendo por todo lo aprendido, los desafíos, además de quienes estuvieron a su lado durante todo este tiempo.

«Comienzo un ciclo cargada de experiencias que nunca pensé que tendría… Agradecida de dentro de mis temores y miedos de dar un paso hacia adelante» comenzó señalando la intérprete nacional.

Siguiendo por esta línea, Antonella Ríos agregó: «Agradezco a los que me quieren y a los que desafían a los que me entienden y los que no porque todo es motivación. Ser poderosa no es cumplir un rol estándar y rígido, serlo es vencer límites aunque sean insignificantes para los demás… Me siento feliz. Feliz comienzo de año a todos».

Solo piropos para Antonella Ríos

Obviamente que al poco tiempo de subir las fotitos, recibió más de 21 mil me gusta y cientos de mensajes por parte de sus fanáticos, quienes no dudaron en felicitarle por sus palabras y asegurarle que se encuentra cada vez más guapa.

«Feliz año bombona»; «Tremenda mujer»; «podrias ser mi maaa»; «Que senda mujer»; «Siendo tú y buscando tu paz»; «Que mujer más hermosa y bella pareces un ángel»; «Mujer mas hermosa imposible entre mas madura mas llamativa»; «siempre guapa y estupenda» y «que mujer mas exquisita» es parte de lo que le dejaron.