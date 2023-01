Karen Bejarano se lanza con todo contra Shakira por canción: «Nos hacen un tremendo daño»

Como te hemos contado en varias ocasiones, Shakira la rompió con el lanzamiento de su Music Session junto a Bizarrap, rompiendo todos los récords para una artista latina. Pero al parecer no todos quedaron tan contentos, tal es el caso de Karen Bejarano.

Resulta que al notar que muchas de las frases del tema se volvieron rápidamente virales en redes sociales, a la chilena no le pareció muy bien una de las que más está dejando la grande en plataformas como TikTok. Siendo esta «las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan».

Y a través de sus historias de Instagram, Karen Bejarano explicó los motivos de por qué no le gusta esta barra en particular. «La adoro y empatizo con ella, sé que lo pasó como el hoyo, pero esa frase es patriarcal», comenzó señalando.

La reflexión de Karen Bejarano sobre Shakira

Siguiendo por esta línea, agregó que «De hecho, al hombre en la historia se le enseñó que no tiene que llorar porque es fuerte y no debe mostrar sus emociones, porque su rol natural es facturar y proveer».

Pero la cosa no se queda ahí, ya que Karen Bejarano también se cuestionó sobre los efectos que podría tener esta frase. «Creo que adoctrinarnos a nosotras que no tenemos que llorar y debemos facturar, es un grave error».

«Así que sí, podemos facturar, pero no nos olvidemos de estar conectados con nuestras emociones y botarlas, porque guardarlas solamente nos hace enfermarnos cada día más, y no es lo que queremos» continuó la ex chica Mekano.

«Para acabar con esas estructuras machistas y patriarcales, tenemos que ser capaces nosotras de darnos cuenta de esas frases erróneas que de repente son muy bonitas, hasta empoderadoras, pero en realidad no lo son, nos hacen un tremendo daño», cerró su reflexión Karen Bejarano.