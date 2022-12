Ignacia Michelson preocupa con mensaje: «Una de las peores noticias de mi vida»

Por estos días Ignacia Michelson no lo está pasando para nada bien, al menos así es como lo dio a conocer a través de Instagram, donde compartió un triste mensaje que sorprendió a sus más de 2.2 millones de seguidores que quedaron más que preocupados.

Resulta que la polémica ex chica reality subió una historia en la que se refiere al duro momento que esta viviendo su perrita, quien es uno de sus seres queridos más importantes y que la ha acompañado por largo tiempo.

«Eres lo más importante para mí, ya son 11 años junto a ti y sé que la vejez te está dando cada vez más duro», comenzó escribiendo Ignacia Michelson para acompañar una tierna postal de su mascota, una pequeña caniche blanca.

Siguiendo por esta línea, la joven agregó: «Hoy me dieron una de las peores noticias de mi vida, pero haré todo lo posible por hacerte feliz este poquito tiempo que nos queda juntas».

Hay que mencionar que hasta el momento Ignacia Michelson no ha dado más información sobre lo que está ocurriendo con su perrita, pero al parecer sería algo bastante grave y que ya no tendría vuelta atrás. Junto con esto, en el resto de sus stories, no ha hablado del tema.

Ignacia Michelson y Marcianeke

Por otro lado se debe mencionar que la chiquilla ha estado en el centro de la noticia por su relación con Marcianeke. Esto luego de que tiempo atrás asegurara que ya no pasaba nada con el cantante, junto al que se había mostrado muy cercana.

Aunque todo cambió para la alfombra roja de Premios MUSA, donde Ignacia Michelson sorprendió al aparecer junto al artista de 20 años.

En conversación con Radio ADN, la también DJ aseguró que «Pasa lo que pasa, estamos en buena onda, nos volvimos a hablar, bueno nunca dejamos de hablar en verdad, pero ahora nos volvimos a juntar, lo vine a acompañar a él».