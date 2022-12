«Ese hue… insoportable» Así se refirió Pancha Merino de Jorge Zabaleta al hablar de su relación

En el pasado capitulo de ‘Tal Cual’, la panelista de turno que acompañó a Raquel Argandoña y José Miguel Viñuela, fue Pancha Merino. Aquí estuvo dando su opinión respecto a diferentes actores chilenos.

En ese contexto, fue nombrando a los diferentes interpretes que a ella le parecían atractivos o por los que sintió algo en su momento. Fue la ‘Quintrala’ quien le preguntó directamente cual de todos lo galanes le traía mejores recuerdos.

A lo que ella contestó: «Yo nunca he actuado con él, pero uno de los actores que me encanta, y que menos mal no actué con él porque me hubiera gustado, es Álvaro Rudolphy».

En seguida, la curiosidad le ganó a la madre de Kel Calderón, y preguntó si le había gustado en algún momento Jorge Zabaleta. A lo que Francisca respondió rápidamente de manera negativa, rozando el desagrado.

Pancha Merino recuerda su mala relación con Jorge Zabaleta

Luego de que Raquel preguntara: «¿Zabaleta te gusta, no te gusta?». La panelista se apresuró a contestar: «No, Zabaleta es compañero mío del colegio. Me hacía bullying, olvídate ese hueon insoportable«, soltó de manera acida Pancha Merino.

Sus palabras provocaron gran sorpresa en ambos presentadores de TV+. De modo que José Miguel Viñuela pregunto nuevamente, a modo de confirmación «¿Zabaleta te hacia bullying?».

A lo que la actriz afirmo repetidamente ante la sorpresa de la ex rostro de «Zona de estrellas» y el ex «Mucho Gusto».

Merino continuo recordando como fue la época en que compartió con Jorge: «Bueno, todas estaban enamoradas de Zabaleta en el colegio. Yo tenia compañeras que lo esperaban en la salida para verlo pasar, te juro», contó.

Viñuela no pudo evitar preguntar si a ella también le gustó el conocido actor en algún momento. La actriz de ‘Adrenalina’ respondió tajantemente: «No, porque andaban muchas detrás de él y era quebrado».

Continúo relatando como fue su experiencia de trabajo en ‘Cerro alegre’ junto a Jorge. «Y después trabajé con él, y siempre estuvo casado. Del día uno que entró a la tele estaba con la Fran Allende», mencionó finalmente.

Puedes revisar el capitulo completo a continuación: