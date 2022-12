¡Esto no para!: TV+ terminó con otro de sus queridos programas

No cabe duda que una de las polémicas del año en el mundo de la televisión, fue la inesperada salida del aire de ‘Me Late’ y ‘Me Late Prime’, luego de que TV+ decidiera cancelar los espacios de farándula. Y ahora, el canal volvió a hacerla y terminó con otro de sus programas más queridos.

Estamos hablando de ‘Más Vivi que Nunca’, franjeado de conversación a cargo de Vivi Kreutzberger, el que luego de una serie de rumores de molestia por parte del equipo frente a los cambios de la estación, se confirma que no sigue al aire.

El anuncio oficial lo hizo TV+ a través de un comunicado de prensa, señalando que el programa saldrá por última vez al aire el próximo viernes 30 de diciembre. De esta forma, cerrando el ciclo con el que comenzaron en 2021.

En el texto compartido por la estación, no se refieren a los motivos de la cancelación, sino que solo le dedican unas palabras al equipo. «TV+ agradece el profesionalismo y compromiso de Vivi Kreutzberger. Junto a todo el equipo de profesionales y técnicos de Kubi, la productora a cargo del show, que tiene entre sus panelistas a Daniela Nicolás, Daniel Valenzuela y Jenny Cavallo».

Junto con esto, reconocen los logros que ha tenido el canal durante este año. Pues de acuerdo a Gonzalo Cordero, director de programación del canal, «se mostró muy satisfecho con los logros del espacio. Su aporte al nuevo perfil de programación que ha venido mostrando TV+. ‘Fue un privilegio contar con una figura como Vivi Kreutzberger'».

El descargo de Daniel Valenzuela contra TV+

Es en este contexto que uno de los panelistas del espacio, Daniel Valenzuela, hizo un live junto a Daniela Nicolás, su compañera de panel, con quien se descargaron por el fin de ‘Más Vivi que Nunca’.

«Las cosas me golpean, además los resultados nos avalan. De los programas más vistos del canal, donde fuimos construyendo una audiencia importante» comenzó señalando el comunicador.

Siguiendo por esta línea, aseguró que «duele el término y no lo entiendo. Esto tiene su génesis desde Me Late, programa que le iba muy bien, pero el canal hizo una apuesta por programas que a mí me parecen que no iban a conectar con el público, absurdos».