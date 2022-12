«Un padre narcisista»: Marité Matus deja la grande con mensaje en redes sociales

En el último tiempo, Marité Matus ha estado sorprendiendo a sus seguidores en Instagram con misteriosas publicaciones que han llevado a muchos a especular sobre cómo sigue su relación con Arturo Vidal y sus tres hijos en común.

Todo comenzó luego de que la influencer compartiera en sus historias, una serie de publicaciones de la cuenta ‘abogada feminista’ en la que se habla sobre el pago de pensiones alimenticias y los papitos que no lo hacen.

«La pensión de alimentos es una obligación que impone la ley y que incluye los gastos en educación, salud, ocio, vivienda, vestuario, transporte, gastos básicos, etc.» comienza el texto que subió Marité Matus.

Junto con esto, en el posteo que compartió, se señala que «No pagan porque te quieren castigar, no pagan porque te quisiste separar. No pagan porque tienes una nueva pareja, no pagan porque son machistas».

Y cuando ya varios pensaban que solo se trataba de compartir la información de este tema que afecta a tantas mujeres, Marité Matus volvió a dejar la grande, luego de publicar un nuevo posteo de la misma cuenta.

«A un padre narcisista le interesa más vengarse de la madre, que el interés superior de sus hijos e hijas» se puede leer en la publicación que subió la ex de Arturo Vidal, que de inmediato generó un gran debate en redes sociales.

La relación de Marité Matus y Arturo Vidal

Hay que mencionar que hasta hace un tiempo, Marité Matus y Arturo Vidal tenían una gran relación, pensando por sobre todo en el bienestar de sus retoños. Al menos así es como lo demostraba la chiquilla, cada vez que le consultaban en redes sociales.

«Mi relación con Arturo es de dos padres, que tienen 3 hijos en común y que siempre serán nuestra prioridad. Tenemos una relación sana, basada en el respeto y el cariño» señaló hace unos meses en Instagram.

Pero al parecer todo se habría torcido hace un tiempo, pues en una de sus sesiones de preguntas y respuestas, un usuario le escribió si acaso «¿no te da rabia que mientras tú pasas de todo con tus hijos, Vidal suba fotos carreteando?».

Frente a lo cual, Marité Matus solo señaló que «¡Gracias a Dios ya no siento rabia, ni pena!! Porque mis niños tienen tanto amor que sé que son niños felices… la verdad ya bajé los brazos y le dejo todo a la vida. Al final todo se pone en su lugar».