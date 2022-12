«Soy humilde»: Latife Soto habla con respecto a las críticas que recibe por predicciones fallidas

La reconocida tarotista Latife Soto se ha hecho de un nombre en el mundo del espectáculo, la cual ha lanzado una gran cantidad de predicciones con respecto a distintos temas.

En diversas ocasiones ha aparecido leyendo las cartas para saber sobre el futuro de varios famosillos dentro de farandulandia o de otros acontecimientos. Sin embargo, también ha recibido una gran cantidad de reproches con respecto a lo que se dedica, donde también ha sido fuertemente criticada cuando no le achunta, como fue en el caso del plebiscito de la Nueva Constitución por dar un ejemplo.

Por ello, contó como sobrelleva los comentarios negativos de las personas que no le creen o cuando le sacan en cara las predicciones a las que erra.

En conversación con Tiempo X abordó esto señalando que, “Antes me afectaba, siendo honesta, cuando recién estaba fuerte el tema de las redes sociales, ahora ya no, porque lo que menos tengo es ego, soy humilde e hice un trabajo interno que no me debe afectar”.

Recordemos que otro de los vaticinios en los que no le achuntó fue la final del Mundial de Qatar, en donde dijo que se enfrentarían Brasil y Alemania. Que a la postre terminarían llegando Argentina y Francia.

Datito: Las veces que Latife Soto ha acertado los números de lotería

La mentalista soltó la papita de que ha ayudado a tres personas a ganar con los números de lotería, a raíz del tema de que mucha gente se le acerca a exigir que entregue los números del Loto.

“Ahora me da risa cuando dicen si supiera eso, por qué no doy los números del Loto, y me encantaría contestarle que tres personas sí lo han hecho porque yo les di los números”, señaló Soto. Algo no menor ya que según revela, uno de ellos logró hacerse de la suma de 960 millones de pesos. “Esas personas venían muy complicadas y me hicieron regalos cuando acerté, porque estaban agradecidos. Yo los preparé mentalmente para ganar, y lo hacía decretar y le dije que piense en los números, que los anotara».