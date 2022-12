«Qué Dice Chile Prime»: Estos son los invitados de esta noche

La noche de este miércoles se estrena un nuevo capítulo del programa de concursos ‘¡Qué dice Chile prime!’, conducido por Martín Cárcamo, donde dos equipos de celebridades jugarán para descubrir las respuestas más populares a preguntas misceláneas a cambio de un millonario premio que se destinará a una fundación.

En esta ocasión, en el estelar de Canal 13 se enfrentarán dos equipos de humoristas clásicos que durante años han hecho reír a todos los chilenos: por un lado, ‘Los Sur-tidos’, compuestos por Zip Zup, Huaso Filomeno, Centella y Nancho Parra; por el otro, ‘Los clásicos’, compuestos por Ricardo Meruane, Lucho Arenas Jr., Jajá Calderón y Hermógenes Conache.

Cómo estuvo Qué Dice Chile Prime

«Lo pasé bien en el programa, Martín es muy grato y el encontrarme con colegas que no nos veíamos hace rato fue muy agradable. Como en casi todos los programas de concursos, se da lo de otra cosa es con guitarra, entonces uno desde su casa responde todo, pero en el estudio es distinto», comenta Ricardo Meruane sobre su participación en el espacio.

«Fue un capítulo tremendo, gancho, con suspenso, para reírse. Fue muy bonito saludar a los maestros del chiste clásico. No me costó jugar, lo fui a pasar bien, hicimos un buen cuarteto con los Sur-tidos. A algunos de los clásicos no los conocía, como Jajá y Meruane, y fue bonito compartir en backstage con ellos», dice, por su parte, Roger Jara, ‘El Huaso Filomeno’.

El equipo ganador donará 2 millones de pesos a la Fundación Puente, que desde 1996 acompaña a estudiantes de carreras técnicas y universitarias en situación de vulnerabilidad social y que no cuentan con los medios económicos suficientes para solventar los gastos derivados de la educación superior.

Recuerden que el nuevo capítulo de ‘Qué Dice Chile Prime’ se estrena la noche de este miércoles, luego de la edición central de Tele13. Y si quieren revivir los mejores momentos del espacio, lo pueden hacer a través del siguiente link.