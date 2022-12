«Problemas y dificultades»: la poco alentadora predicción de Paula González sobre el matrimonio de Cecilia Bolocco

Fue hace solo dos meses cuando Cecilia Bolocco y el empresario, Pepo Daire, consumaron seis años de relación en la ceremonia de su boda. Después de aquel hito todo parece estar bien, sin embargo, una conocida tarotista advirtió que la cosa no sería tan así.

Se trata de Paula González, la conocida también numeróloga que tuvo varios pasos por el matinal Buenos Días a Todos, y quien recientemente se animó a entregar sus vaticinios para el 2023.

La tarotista ahora también habló del futuro, pero apuntando a la relación entre la ex Miss Universo y su marido, la que no iría viento en popa considerando el futuro de ese matrimonio.

¿Qué dijo sobre la relación de Cecilia Bolocco y Pepo Daire?

Tal como te contamos en anteriormente, la boda de la Chechi y el empresario se llevó a cabo el pasado 8 de octubre, en la casa de Pepo Daire en Vitacura. Esta ceremonia contó con cerca de 90 invitados, entre los que destacan familiares, amigos y otros famosillos.

Sin embargo, pese a lo feliz que se veía Cecilia Bolocco, la unión que se realizó recientemente tendría fecha de vencimiento. Así lo dio a entender Paula González, en conversación con Tiempo X. En diálogo con este medio, la tarotista se tiró a la piscina con una predicción sobre el matrimonio de la Chechi.

«El cambio al revés. Se ve estable, es como me levanto de una manera y sigo de esta manera. Es una relación que no está sujeta a cambios, se mantiene», señaló la numeróloga.

Del mismo, después de que saliera la carta de La Previsión, González dijo: «es una carta que dice que ellos todo lo planifican. Vamos a ir a tal lado, vamos a hacer tal cosa, es como si todo lo que haces está planificado de antemano. Es muy difícil que todo sea natural, todo está planificado», agregó.

Sin embargo, no fue hasta salió otra carta cuando las palabras de la tarotista no fueron muy alentadoras. «La Purificación es una carta que habla de problemas y dificultades, así que yo me atrevería a pensar que este matrimonio no es para siempre», cerró Paula González, dejando abierta la posibilidad de un posible quiebre amoroso de Cecilia Bolocco.