Alison Mandel responde a desubicado comentario en fotito en bikini: «Jamás me cambio mi cuerpo»

La comediante, Alison Mandel, sin lugar a dudas es una de las chilenas más queridas de las redes sociales. Aquello queda demostrado en cada publicación que sube a su perfil Instagram.

Sin embargo, un comentario en una reciente fotito sembró la discordia en la caja de comentarios que eran solo cosas positivas. Esto ocurrió en una de las postales en bikini que ha subido la chiquilla en el marco de sus vacaciones, y que se llenó de buenas reacciones y de uno que otro malintencionado mensaje.

¿Qué pasó en la reciente publicación de Alison Mandel?

«😍❤️💖🌴☺️🥰✨ Gracias mi veci por cuidar mi casa, mis plantas 🌱 y darme un bikini 👙 para mis vacaciones 🌴🌴🌴 @vale_y_flo», inició la comediante en su reciente publicación, donde se planteó la posibilidad de que ella «retoca» sus fotos.

Resulta que entre los diversos comentarios positivos de figuras conocidas como Camila Stuardo, Begoña Basauri y Carolina Varleta, alguien escribió: «Que hermoso ver cuerpos reales 😍».

Ahí fue cuando quedó la grande cuando alguien preguntó cuál era la contraparte de aquel mensaje, a lo que la misma cibernauta aclaró: «los que se retocan para las redes sociales». En ese momento la pelota volvió a caer en Alison Mandel, con un inesperado e innecesario comentario.

«y tú inocentemente crees que ella no retoca sus fotos? 😂😂😂😂, en todo caso eso no tendría que ser un tema de controversia», escribió la internauta, que sembró la discordia y que recibió una respuesta por parte de la comediante.

«No, no está retocada. No hago eso con mis fotos. Juego con los colores, pero jamás me cambio mi cuerpo ni mi cara en una foto. Abrazos ✌️», contestó Alison Mandel, dejando bien clara su posición en su perfil y respondiendo a la internauta sin ningún tipo de mala onda, dando por cerrado el tema.