Marlen Olivari recuerda detalles de su paso por Infieles: «Pedía que no se me viera nada»

En el último capítulo de ‘Tal Cual’, Marlen Olivari participó como panelista, donde sorprendió al contar algunos detalles de su paso por ‘Infieles’, el recordado programa de CHV que llamó la atención en su época por las tramas subidas de tono.

Hay que mencionar que en esa época, la ex vedette estaba pasando por uno de sus mejores momentos en televisión, en el cual llegó a actuar en diversas producciones televisivas e incluso se convirtió en jurado del Festival de Viña.

Frente a paso por ‘Infieles’, Marlen Olivari reveló que «Pagaban bien (…) Era mucha actuación. No creas. Se actuaba harto. Entre medio, claro, al final venían las escenas un poquito más hot. Pero uno no estaba desnudo. Yo por lo menos pedía… Uno también podía conversar eso con el director. Y yo pedía que no se me viera nada».

«Que no se me viera nada y tampoco estar pilucha delante de la gente, por ningún motivo. Había chiquillas que les daba lo mismo (…) Pero también, ojo, tampoco se podía mostrar cualquier cosa en televisión. Era horario trasnoche, pero…» agregó en el programa de TV+.

Las exigencias de Marlen Olivari en ‘Infieles’

Pero esto no es todo, ya que Marlen Olivari aseguró que incluso podía elegir a los galanes con los que actuaría las escenas cochinonas. «Yo también tenía la posibilidad de elegir quienes de los actores posibles. ¿Cómo voy a estar besando a un gallo que no me gusta? (…) Yo le decía al director, ‘sí, pero ponme a un gallo buen mozo'».

Incluso, la ex candidata a alcaldesa habló sobre algunos de los actores con los que compartió pantalla. «Me tocó con un gringo. También me tocó, ¿sabes con quién? Me parece simpático… Oye, es que no me acuerdo como se llama. Es actor de teleseries», recordando al poco tiempo que se trataba de Remigio Remedy