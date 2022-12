«Si me dejas que te lo chu…»: Eduardo Fuentes relata cuando se le insinuaron dos hombres

Eduardo Fuentes estuvo como invitado el pasado viernes en el programa ‘Podemos Hablar’, aquí sorprendió a todos los presentes con inesperadas anécdotas. Dejando a todos con la boca abierta luego de relatar cómo en dos ocasiones le hicieron propuestas bastante explicitas.

El tema salió luego de que Jean Philippe Cretton preguntara directamente a todos los invitados de ese día, si ellos habían recibido en algún momento ‘propuestas indecentes’.

Luego de eso Fuentes, fue el único que dio un paso al centro y comentando «Me acorde dos momentos en que a mi, dos personas de mi propio sexo, dos hombres me ofrecieron…todo lo que es el ya tu sabes», el animador comentó.

Ante esto, Pamela Jiles cuestiona si realmente fue así o el interpreto que se trataba de ese tipo de propuestas. Pero el animador de ‘Buenas noches a todos’, aseguro que se trataban de dos experiencias bastante explicitas.

Lo que le propusieron a Eduardo Fuentes

El animador de TVN comenzó explicando que la primera anécdota se trataba de una ocasión en la que debía asistir a un evento, y le presentaron a un señor que lo iba a trasladar desde el hotel al evento. Puso en contexto a los presentes explicando que el hombre había sido bastante amable y se habían llevado bien. La inesperada situación se dio camino a la casa del animador, y fue ahí cuando la conversación había subido de tono señala el.

«En un minuto me dice ‘Oye puta qué lo he pasado bien, buena onda conocerte, te he llevado a todos lados, ha sido la raja (…) yo creo que la mejor manera de cerrar este día es que si me dejas que te lo chu…’”, recordó Eduardo entre risas.

«Y le digo ‘Pucha buena onda y todo, pero yo no…’. Cuando decía eso me empecé a sentir mal, pensé ‘este hue… me va a dejar botado en la autopista'», agregó finalizó asegurando que la persona no se tomo mal su respuesta y que continuaron el viaje con normalidad.

El tema no cerró ahí, pues el rostro de TVN recordó una segunda experiencia similar. En esta ocasión el hombre se le insinuó en un evento que asistió para animar en una empresa. Era un ejecutivo joven, con quien inició una conversación en la barra y a medida que pasaba la fiesta se le fue insinuando de manera bastante coqueta con diferentes gestos. Hasta que finalmente le propuso irse juntos:

“Llega un momento de la noche en que este señor me dice ‘Esto se termina en un rato más pero tenemos un after ¿quieres ir?», comentó. «Pasa un rato y de pronto me agarra y dice ‘¿Vas conmigo o no?’. Le digo: ‘¿al after?’, y me dice: ‘No, vamos a mi departamento, vamos los dos, lo vamos a pasar rico’. En ese minuto, dije: ‘Defíneme rico, puedes ser más explícito’”.

Luego de un rato de insistencia de parte del hombre, el animador le respondió. «Le dije cuál era su intención: ‘Tú quieres hacer el amor, tú quieres intimar conmigo’. Me responde: ‘Si es piola, no pasa nada’. Le dije: ‘Amigo buena onda, te lo agradezco y todo, pero no pasa nada’”, afirmó.