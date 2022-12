El nuevo galán de Vanesa Borghi aparece por primera vez en televisión

Una de las invitadas a la ultima transmisión del programa nocturno de CHV ‘Podemos Hablar’ fue Vanesa Borghi. Quien por primera vez mostró a su nueva pareja luego de su repentina separación en marzo de este año.

La ex participante de Morandé con Compañía, se sinceró respecto a lo ocurrido con su ex pareja, cuando Jean Philippe Cretton le preguntó directamente que había ocurrido entre ellos, si acaso había ocurrido algo que a ella la desencantado o la hizo sentir incomoda. Pues recordemos que la modelo mantuvo una relación larga relación con Danilo Sturiza, desde el año 2012 que finalizó a inicios de este año.

«Yo te puedo decir que estaba pasando por un proceso de ser mamá y no se dio», puntualizó en primer lugar. «Es un proceso difícil, doloroso, cuando las cosas no se dan, y hay dos caras, dos personas que pueden tomarlo de distinta manera (…) No lo tomé de la mejor manera, fue un proceso doloroso«.

El presentador le cuestiono si acaso Sturiza no le habría prestado el debido apoyo, en ese momento. A lo que ella contestó que sí, pero que existieron diferentes factores en su vida que fueron muy doloroso y difíciles de enfrentar. En ese momento no profundizó más al respecto, pero fue más adelante en el programa donde hizo una importante revelación respecto al avance en su vida amorosa.

La nueva pareja de Vanesa Borghi tras su separación

Vanesa actualmente mantiene una relación con el ingeniero comercial Carlos Garcés. Quien no había aparecido con anterioridad frente a las cámaras. Y fue el periodista Jaime Figueroa quien decidió mostrar el rostro de la actual pareja de ella, todo durante el backstage.

«No quiere salir, solo póngase de espalda, señor», bromeó Figuero ante la timidez del enamorado de Borghi.

«Vamos a presentarle la espalda al enamorado de Vanesa. Ah, dio la cara», señaló luego que Garcés finalmente volteara de manera breve a la cámara.

«Es bastante guapo», agregó Figueroa, mientras que la argentina sonriendo le respondió de vuelta «¿Te gusta?».

«Es más guapo que Danilo, ¿no?», comentó con un tono divertido Jaime, aludiendo al exesposo, recibiendo solamente una sonrisa de vuelta.