Pailita llegó a Viña del Mar a ayudar en centros de acopio: «Necesitamos apañarnos y estar juntos»

La noche de este jueves se realizó una nueva edición de los premios La Junta, en la cual se galardonó a lo mejor de la música urbana de nuestro país. En el evento estuvieron casi todos los exponentes más destacados, pero uno que no llegó fue Pailita, el que prefirió dedicarse a una labor mucho más importante.

Resulta que luego de estar promocionando su nuevo EP durante todo el día y al enterarse de la tragedia en la quinta región, el cantante de ‘Na Na Na’, decidió saltarse la premiación y partir a ayudar a los afectados en los centros de acopio.

Así lo demostró a través de sus redes sociales, luego de compartir una postal en la que está junto a un grupo de colaboradores de Techo Chile, luciendo la misma de pechera, además de las Tens y un equipo de Emergencia.

El sentido mensaje de Pailita

Pero esto no es todo, ya que posteriormente, Pailita publicó unas palabras en las que explicó sus motivos para faltar a la premiación y responder a las críticas de algunos usuarios.

«Felicidades a todos los muchachos que fueron premiados hoy en La Junta, se lo merecen. Mala mía por no asistir, pero ando apañando a la gente acá en Viña, ahora recién voy a dormir, estuvimos toda la tarde y noche colaborando en los acopios» comenzó señalando.

Siguiendo por esta línea, Pailita agregó que «no se molesten. A mí me hubiese encantado estar compartiendo con ustedes, pero no me puedo hacer el weón con todo esto que está pasando».

Junto con mencionar: «Les doy mis explicaciones igual porque he visto cada comentario aweonao de gente poniendo en contra a todos los artistas, generando odio en donde no hay, y en un momento donde más necesitamos apañarnos y estar juntos».

«Preocúpense de ayudar cabros, entregar amor, corten el show con los premios de quién ganó o quién tiene que ganar, como si fuera la final del mundo la wea, bendiciones pa todos, los quiero» cerró Pailita.