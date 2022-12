Nelson Mauri contó la firme: ¿por qué María José Quintanilla no fue a la reunión de Rojo?

El sábado recién pasado se llevó a cabo la conmemoración de un nuevo aniversario de Rojo, el programa juvenil de TVN. Esto se realizó a través de Buen Finde, espacio que contó con la presencia de famosillos y ex integrantes de Rojo como Nelson Mauri y María Isabel «Icha» Sobarzo.

Sin embargo, la celebración de las dos décadas del programa de talentos tuvo una ausencia importante: la de María José Quintanilla. Pero esta no pasó colada, ya que los mismos invitados contaron la firme sobre por qué la cantante no asistió al programa conducido por Gino Acosta y Paulina Alvarado.

Nelson Mauri contó la firme sin tapujos

Según pudo consignar FMDOS, fue el animador del espacio quien inició con las dudas. Pues Gino Acosta preguntó por qué en las fotos compartidas en redes por los ex Rojo, no aparece María José Quintanilla.

El encargado de contestar fue Nelson Mauri, quien dijo en primera instancia: «la invitamos, pero no tuvimos respuesta. El día después creo que Rodrigo Díaz habló con ella y le dijo que estaba full pega», reveló el bailarín.

Pero Nelson Mauricio Pacheco no se quedó ahí, ya que él mismo entregó un curioso detalle sobre lo que ocurrió cuando intentaron contactarse con la cantante. «El día antes parece que nos mandó a hablar con el mánager (…) Dicen por ahí», soltó el chiquillo entre risas.

Pero de inmediato aclaró que era una talla surgida tras la creación de un grupo de WhatsApp entre los ex integrantes de Rojo, donde había alguien que no escribía, lo que lo llevó a suponer que ese no era el número de María José Quintanilla.

«Generalmente sucede un poco así, ella tiene este círculo de protección, que no está mal. Ella es una artista… poco se ha podido relacionar con los chicos», señaló Nelson Mauri junto con concluir que le parecía bien, ya que era la opción de la cantante.