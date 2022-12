«No es brujería por ser gitana»: Perla Ilich responde a grave ataque en redes

Perla Ilich se mantiene muy activa en su cuenta de Instagram con más de 756 mil seguidores. La misma plataforma en la que ha tenido que denunciar diversas situaciones negativas en su contra, tal como lo hizo hace muy poco.

La ex protagonista del docu-reality de Canal 13 que llevaba su nombre, aseguró que habían intentado entrar muchas veces a su correo, Instagram e incluso «clonar» su WhatsApp. «Me sale la ubicación de la persona, el IP y ya puse mi denuncia», detalló la gitana en su red social.

Perla Ilich y su respuesta a los hechos en su contra

La también influencer hizo énfasis en que su trabajo es por internet, especialmente Instagram. Y, además, le contestó a los sujetos que le están tratando de hacer daño mediante su sustento económico.

«A esas personas tan m… en la vida que tratan de hacerle una maldad a una persona que trabaja, madre de 3 hijos que se saca la ch… los dejo en manos de Dios. No es una brujería por ser gitana, recuerden que el daño que tratan de hacerme se les devolverá 10 veces más porque el karma existe y agradezco a todas las personas que me siguen», expresó Perla Ilich en su perfil.

Del mismo modo, la gitana se siguió mostrando firme ante la compleja situación y avisó que abriría una cuenta de respaldo. Esto previo a borrar la publicación, ya que muchas personas se burlaron de sus errores ortográficos.

Una segunda aclaración por parte de la chiquilla

«Ya, ahora sí. Disculpen mi falta de ortografía que la seguiré teniendo. A los sensibles no tengo quizá la mejor del mundo, para las que le lloran los ojos y me insultan», inició escribiendo Perla Ilich en una segunda publicación, reiterando la información de la primera y detallando para todo lo que ocupa su red social.

«El aviso es para los que saben que gracias a Dios ocupo mi red social para trabajar y compartir con ustedes, que siempre cuando me compran rifas, mando audios y ocupo mis cuentas en los live o por dm, para que sepan que soy yo», agregó junto con cerrar consultando: «¿Ahora si me entendieron o tan mala soy pa escribir?», cerró la ex chica reality entre risas, recibiendo todo el apoyo de sus seguidores en la cajita de comentarios.