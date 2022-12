La tía Yoli se defiende: «mis pronósticos no están buenos y no es culpa mía»

La tía Yoli respondió a las duras críticas. En su último live de Instagram la vidente estuvo recibiendo muchos comentarios negativos respecto a la falta de aciertos en sus pronósticos.

Yolanda Sultana, la popular vidente chilena, ha estado recibiendo una tonelada de malos comentarios. Todo debido a que los aciertos en sus vaticinios no han sido para nada certeros. «Tesoros, realmente ustedes dicen que yo hablo payasadas«, dijo a través de redes sociales.

La mujer de 83 años que se dedica diariamente a publicar el horóscopo en su cuenta oficial de Facebook, decidió defenderse de las acusaciones en su último live. Aquí aclaró que no tiene ninguna responsabilidad sobre la falta de aciertos que ha tenido. «Mis pronósticos no están buenos y no es culpa mía, sino por lo que está pasando en el mundo. Han habido muchos desórdenes políticos», dijo.

Mantuvo el tema de los problemas políticos, hablando sobre lo ocurrido con la vicepresidenta Cristina Fernández en Argentina y lo más reciente con el ex presidente de Perú «Justamente que la Kirchner cayó a la cárcel. En Perú hay toque de queda y realmente en estos momentos los dos están para adentro», señaló la tarotista «¿Y que nos toca a los chilenos? Mal«, sentenció.

«Les voy a dar un consejo a estos cuatro países. Si la cosa esta mala coloquemosle ruedas a todo el continente que sea Latinoamérica. Que la fuerza del mal se rompa«, finalizó.

A pesar de las críticas, la tía Yoli no decepciona a sus seguidores más fieles y sigue firme entregando sus pronósticos de manera infaltable en su perfil de Facebook. Pues hoy decidió publicar sus predicciones para el año 2023, nacionales e internacionales. Las cuales van desde conflictos armados, hasta la crisis económica nacional e internacional. Además, de las predicciones individuales de cada signo para el año que viene.