La dura advertencia de Anita Alvarado a Daniela Aránguiz: «Te voy a hacer mier…»

Anita Alvarado fue parte del más reciente capítulo de «Podemos Hablar» de Chilevisión, donde estalló una bomba farandulera tras hablar de Daniela Aránguiz. Pues la ex chica Mekano no se quedó callada y menos la ex Geisha, quien no aguantó que le nombraran a su hija, Angie, de forma despectiva.

Cabe recordar que fue mediante la pantalla chica, cuando la también emprendedora de frutos secos manifestó: «¿No tiene dignidad esa mujer?», hablando de la vida amorosa de la influencer, quien no dudó en contestar sin pelos en la lengua.

Daniela Aránguiz y su respuesta sin filtro

«Cómo una mujer que vendió su cuerpo durante años habla de dignidad. Me da risa que una prostituta hable de ser digna cuando lo más indigno es que tu vagina tenga precio», inició la ex chica Mekano a través de sus historias de Instagram.

Sin embargo, los palos de Daniela Aránguiz no fueron solo a la ex Geisha, ya que también habló de Angie Alvarado, lo que Anita no aguantó por ningún motivo.

La potente advertencia de la ex Geisha

«Mira, Daniela. Estoy demasiado ocupada hoy, porque voy a hacer cosas importantes que tiene que ver con mis hijos. Me sacaste a mi hija en cara (Angie), la publicaste, ahora vas a sufrir y te prometo, vas a llorar», comenzó diciendo la ex Geisha con todo en las historias de su Instagram.

Pero el mensaje de Anita no se quedó, ya que ella continuó diciendo: «Ahora vas a saber la verdad de quien era tu marido o de quién es, y van a saber la verdad de quién eres tú también, y que me ofreció tu sueldo para que yo me quedara calladita», agregó sin filtro.

Además, volvió a enfatizar su lamento por no responder de inmediato (dejando a todos con la incertidumbre), pero la ex Geisha no se fue sin dejar bien clara su posición.

«A toda la gente que está esperando mi respuesta, mañana no se lo pierdan. Te voy a hacer mier… nunca, jamás, supera a mi hija, entiende, supérala, no es we… de plata, eso queda para ti, nos vemos», remató.