Coté López responde con sensual bikinazo a pesado comentario

Sin duda que Coté López es una de las influencers más populares de nuestro país, pues la chiquilla supera los 2.1 millones de seguidores en Instagram, a los que encanta con divertidas anécdotas de su día a día y sus nuevos proyectos.

Y la joven también aprovechó esta popularidad para lanzarse con todo en una serie de negocios, como lo son su línea de maquillaje y su propia marca de ropa, las que en cosa de meses se han convertido en éxitos totales entre en público.

A pesar de que Coté López suele recibir comentarios positivos por los registros que comparte en Instagram y felicitaciones por sus marcas, de vez en cuando aparece el desubicado que solo piensa en intentar hacerla sentir mal.

Así es como ocurrió hace poquito, luego de un pastelito no encontrara nada mejor que comentarle sobre su pasado amoroso y las polémicas cuando estaba en el mundo de la farándula. Pero la también escritora decidió responder de la mejor forma.

Resulta que compartió una destapada postal posando con un bikini fucsia, mientras luce su trabajado físico, junto con esto, la chiquilla no dudó en escribir el mensaje que le llegó y la respuesta.

«‘La Coté López se comió a todo Chile’ leí ayer…….. mentalmente respondí ‘ayyyyy como si Chile fuera tan grandeeeee 🙄🙄🙄’ jjaajajajjajajajajaa» escribió.

Coté López sacó carcajadas con su respuesta

Obviamente que al poco tiempo, recibió más de 48 mil me gusta y cientos de mensajes por parte de sus seguidores, quienes no dudaron en llenarla de felicitaciones, no solo por lo guapa que luce, sino que por lo creativo de la respuesta.

«Jajaja la Cote López se “come” lo que todo Chile quiere comer jajaja felicidades y buen provecho linda»; «Vengo a desmentir a mi no me comió, donde dejo mi reclamo»; «Probó todo y se quedó con el mejor pos mami»; «la que puede puede nomás»; «Los envidiosos siempre hablan»; «Darte el gusto de elegir y no permitir ser elegida, no tiene precio» y «Usted se comió todo lo que las envidiosas quieren tener» le dejaron.