«Necesité apoyo en pantalla»: José Miguel Viñuela tras polémica con camarógrafo

Ha corrido mucha agua bajo el puente tras el episodio en el que fue protagonista Jose Miguel Viñuela en Mucho Gusto, en donde le cortó el frondoso pelo a uno de los camarógrafos del matinal mientras estaban al aire.

Lo que no pasó para nada desapercibido y generó tal revuelo, que terminó con el conductor fuera del programa y el inicio de un juicio que se mantiene hasta el día de hoy entre los implicados.

Y tras aun no llegar a acuerdo, y a dos años del improvisado acto, en donde José Miranda víctima de la situación interpuso una demanda por 600 millones de pesos al canal Mega, el tema volvió a salir a flote, esta vez en el programa Tal Cual de TV+, lugar en que conduce el periodista a la par de Raquel Argandoña.

“¿A ti nadie te dijo: ‘Hue… para’?”, comenzó consultando uno de los panelistas del espacio Jordi Castell.

“A lo mejor me lo podrían haber dicho, pero en su momento no lo escuché. Ahora, yo me hago responsable de lo que hice en pantalla«, respondió Viñuela.

A lo que complementó reconociendo que le faltó apoyo y consuelo por parte de los demás compañeros del programa y del canal en general, luego del polémico y repercusivo momento.

“Hubo momentos en que me sentí muy solo, muy solo”, señaló el periodista y ex animador de Mucho Gusto. Y cerró añadiendo, “hubo momentos en que necesité apoyo en pantalla para enfrentar ese segundo día, donde tuve que pedir disculpas, me hubiese gustado estar más acompañado”.

Aun no hay acuerdo entre las partes

El pasado miércoles se dio a cabo la primera audiencia de la demanda por 600 millonesen contra del canal, bajo las acusaciones de despido injustificado y los malos tratos que llegaron a afectar su bienestar psicológico, lo que terminó por llevarlo a necesitar ayuda por parte de profesionales de salud.

La abogada del camarógrafo, señaló estos días «Además de haber perdido su trabajo indebidamente, José se encuentra vetado de trabajar en otros canales de televisión, porque la responsabilidad de las multas que recibió Mega (…), fue endosada injustamente a él».

Finalmente y tras no llegar a buen puerto, José Miranda tendrá que esperar unos meses más para seguir con el proceso, puesto que la próxima audiencia del juicio se encuentra fijada para el 10 de marzo de 2023.