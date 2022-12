Anita Alvarado vuelve a arremeter contra Daniela Aránguiz: «Es tanto su odio»

Y no para la polémica entre Anita Alvarado y Daniela Aránguiz, la que comenzó luego de que la ex chica Mekano se mandara unos comentarios sobre la crianza de sus retoños, además de su pasado como trabajadora sexual.

Es en este contexto que la Geisha dejó la grande durante el fin de semana, cuando se mandó una transmisión en vivo a través de Instagram, donde le respondió a su «enemiga», contando detalles de lo que fue la relación que habría mantenido Jorge Valdivia con Angie Alvarado, cuando tenía 17 años.

Resulta que en dicho live, Anita Alvarado aseguró que afirmó que «La Angie tenía 17 años… sí, estuvo con tu marido», junto con señalar: «Conocí a tu marido en mi casa y fuiste gorreada».

Desde ese momento que la emprendedora no ha parado de lanzar algunos comentarios, y en conversación con Las Últimas Noticias, dio a conocer las razones por las que se fue de tarro y les volvió a dedicar unas palabras contra Daniela Aránguiz.

Anita Alvarado sin filtro contra Daniela Aránguiz

En conversación con el medio, Anita Alvarado confesó que contó el romance del Mago con Angie, luego de que la influencer hablara de sus hijos. «Ella dijo que yo no podía hablar de dignidad, porque yo era un prostituta. Ella es muy básica, dejé de hacerlo hace 25 años. Pero eso no fue lo que me picó. Me picó que ella se haya referido a mi hija. Ella dijo que era indecente».

«No debió meter a mi hija, la cosa era conmigo. Yo pensé que con lo que dije se iba a terminar todo, pero ella es como un mono porfiado. Tiene todas las de perder. Si yo veo que no voy a ganar en esto, no sigo, pero ella sigue. Ella dice tantas estupideces» continuó.

Para cerrar, Anita Alvarado aseguró que los dichos de Daniela Aránguiz serían por envidia. «Es tanto su odio, porque la Angie es preciosa, y como la conoció sabe que no tiene cómo competir con ella. La Angie es una mujer feliz. Y el nivel de mentiras de ella, ni se arrugaba. Esa mujer es capaz de todo».