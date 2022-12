Mejores 10 canciones de 2022: Bad Bunny lidera importante listado

«Tití Me Preguntó» y Despechá» de Bad Bunny y Rosalía respectivamente, destacan dentro de importante top de la destacada revista Rolling Stone.

La mencionada revista publicó un listado con las mejores 100 canciones de 2022, donde la presencia del Conejo Malo y la española sobresalen entre los primeros 10 temas del listado, siendo el cantante puertorriqueño el primero de este registro.

No es un misterio señalar que Bad Bunny y Rosalía son los dos artistas hispanohablantes más connotados en lo que ha sido el presente año. Logrando poner la música en español en los puestos más altos, según listados de importantes medios musicales estadounidenses. Todo esto gracias a los estrenos de «Un Verano Sin Tí» y Motomami».

Discos que han posicionado a ambos cantantes como los más escuchados. Para New York Times, la producción musical de Bad Bunny se coloca entre los 15 mejores de 2022. Y a su vez, ubican a «Motomami» dentro de los 2 mejores LP (larga duración) del año, solamente detrás de «RENAISSANCE» de Beyoncé.

En el turno de la revista Rolling Stone, lidera la lista una canción que a estas alturas se ha convertido en todo un himno. Hablamos de «Tití Me Preguntó» de Bad Bunny, quien expuso ritmos de dembow frenéticos, donde muestra la creatividad desenfrenada de Benito con un saludable sentido del humor. Representando a la típica tía que le pregunta al sobrino sobre las posibles novias. Todo esto en un ambiente de fiesta bien animada.

Con respecto a «Despechá» de Rosalía, esta se ubica en el top 5 de este listado, que parte en una línea de piano mambo, para luego adentrarse en territorio merengue con toques de avant-pop.

¿Quieres saber quiénes completan el top 10 de Rolling Stone? Acá te lo dejamos para que le des una repasada

1. Bad Bunny / ‘Tití Me Preguntó’

2. Beyoncé / ‘CUFF IT’

3. Steve Lacy / ‘Bad Habit’

4. Taylor Swift / ‘Karma’

5. Rosalía / ‘DESPECHÁ’

6. Quavo & Takeoff / ‘HOTEL LOBBY’

7. Pharrell ft. 21 Savage & Tyler, the Creator / ‘Cash In Cash Out’

8. Beyoncé / ‘BREAK MY SOUL’

9. Harry Styles / ‘As It Was’

10. Drake ft. 21 Savage / ‘Jimmy Cooks’