¿Marcianeke emprendedor? el cantante cuenta su plan: «Perdón a los niños»

El reconocido artista Marcianeke, hizo su aparición en el nuevo episodio del programa de TVN, Urbanos. En esta instancia aprovechó de mostrar su lado más íntimo en conversación con María Luisa Godoy.

En este contexto, el exponente del género urbano contó que llegó a despilfarrar mucho dinero, en medio de su éxito musical, donde se dio el gustito de comprar tres autos de alta gama.

Sin embargo, el intérprete de «Los Malvekes» señalo que ahora está en otra, «estoy tratando de hacer buenas inversiones. Lo primero que haré es vender los tres autos y comprarme uno cero kilómetro, porque los otros eran usados”.

Marcianeke y su idea de negocio

Tras ello, Marcianeke reveló que desea hacerse de una casa. Pero a su vez, también dio a conocer su intención de poder llegar a ser el mandamás de una empresa.

Una particular empresa que una vez dicho, sacó carcajadas a María Luisa Godoy.

El artista urbano expresó, “quiero tener mi propia empresa. ¿Sabes qué me gusta…? Perdón a los niños, primero que nada, pero van a crecer. Me gustaría ser dueño de un ‘putero’».

Luego provocar las risas en la conductora del programa, contó que tenía otra idea para seguir su propio camino, pero no se terminó por convencer. “Primero pensé en una barbería y contratar a amigos barberos, pero no sé…”.

Pero la animadora del Festival de Viña volvió al tema anterior, preguntando si quería tener «un cabaret o un night club».

“Sí, un night club. Yo soy exigente, no una cosa ordinaria”, tiró provocando más carcajadas, dejando en claro que no anda con cosas de perro flaco y dando a conocer más a fondo el motivo de su intención de emprendimiento.

“Ahí no se puede grabar, no está permitido usar celulares. La gente puede conocerte, pero no puede grabar. Lo quiero como negocio, porque últimamente a todos le está gustando pasarlo bien”, cerró el cantante.