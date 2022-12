¿Tiene nuevo galán? Daniela Aránguiz estaría envuelta en un inesperado romance

Mucho se ha hablado sobre el quiebre entre Daniela Aránguiz y Jorge Valdivia. Sobre todo ahora que se encuentran juntos de vacaciones familiares en Estados Unidos, y muchos creen que esta es la prueba de que el amor amor no se ha terminado.

Recordemos que en octubre de este año se hizo pública la separación entre la panelista de ‘Zona de Estrellas’ y el ex futbolista. Esto desató una serie de controversias que los involucraron a ambos, pues mucho se habló de su separación y de una supuesta reconciliación.

Sin embargo, el ex panelista de ‘Me Late’, Francisco Halziki llegó con algunos comentarios que podrían disolver por completo los rumores de que el matrimonio estaría nuevamente junto. Pues él aseguró que la influencer estaría relacionada sentimentalmente con un conocido ex chico reality.

Esta afirmación, no sería la primera ocasión en que se estaría involucrando a Aránguiz con el conocido rostro de nacionalidad argentina.

El nuevo interés amoroso de Daniela Aránguiz

Francisco Halzinki, afirmó que la persona que se robó la atención de Daniela Aránguiz sería Luis Mateucci. Quien recordemos fue uno de los ganadores del reality ‘¿Volverías con tu ex?’ de Mega.

El comunicador desmintió, además, los rumores que envuelven al trasandino con Gala Caldirola. Pues recordemos, que no hace mucho se viralizó el rumor de que ellos habrían tenido un affaire en Argentina. Mismos rumores que Halzinki asegura serían solo una distracción del supuesto romance entre la ex chica mekano y el ex de Oriana Marzoli.

El ex panelista señaló que no se trataba de un rumor cualquiera, pues él mismo había sido testigo de la interacción entre Aránguiz y Mateucci. «No me lo contaron. Yo mismo lo escuché y lo vi», aseguró.

Habría sido en el Club Amanda, cuando Daniela celebró su cumpleaños, y ahí se encontró con Luis. Con quien se le habría visto bailando en la zona VIP del lugar.

¿Esto va en serio?

Fue a través de sus historias de Instagram, que el denominado ‘Experto en Tendencias y RR.SS’ contestó a las dudas de sus seguidores respecto al romance.

En una de las preguntas que le hicieron un usuario escribió «Mi Fran quiero saber si lo de Mateucci con Daniela va en serio o solo es pasajero» .

El ex panelista no tardó en responder, escribiendo: «Va en serio! Daniela está muy enganchada de Luis, ¡se gustan mucho!». Continuo escribiendo: «No me extrañaría que el 2023 viniera con una marraqueta bajo el brazo».

La historia incluía, además de la después, dos capturas de pantalla. Una era la historia de Daniela Aránguiz en Instagram, revelando que le gustaría volver a embarazarse, y la otra era del Instagram de Luis en la publicó una foto de unos zapatitos de bebé.