Laura de la Fuente se confiesa sobre el quiebre de Cristián de la Fuente y Angélica Castro

No cabe duda que este año Laura de la Fuente se ganó el interés de la prensa farandulera por diferentes motivos. Partiendo por el asalto que vivió junto a su papá, en el que resultó con heridas de bala en ambas piernas, junto con su amistad con Máximo Bolocco, quien la acompañó en ese difícil momento y ahora el distanciamiento de sus padres.

Es en este contexto que además la adolescente de 18 años ha comenzado a alzarse como influencer, con más de 208 mil seguidores en Instagram. Por lo mismo que durante la jornada de este jueves participó en un evento navideño de Parque Arauco, donde habló con la prensa sobre este movido 2022 que ha vivido.

Conversando con Radio ADN, Laura de la Fuente hizo un balance sobre los últimos 12 meses. «Me siento bastante fuerte. Me costó este año mucho, sobre todo físicamente. Toda la rehabilitación después de lo que pasó».

«Siento que termino este año más fuerte. Al final es darse cuenta que uno no debe dejarse caer. Tratar de ver lo bueno de todos los minutos», continuó la joven que hace solo unos días egresó de cuarto medio.

Junto con esto, Laura de la Fuente señaló que tiene claro lo que conlleva ser una figura pública. «Desde que yo me hice pública, mis papás me hicieron entender que la gente que me sigue no me conoce. Entonces, si van a opinar algo de mí, es entender que no me conocen, que no hay que llevarlo a lo personal».

Laura de la Fuente y la separación de sus padres

Por otro lado y a pesar de que no quiso entregar muchos detalles de la situación, la chiquilla finalmente rompió el silencio con relación al polémico fin de la relación de sus padres. «Son problemas entre dos personas».

Mientras que en conversación con Tiempo X, Laura afirmó que «para mí son mis papás. Mi visión va a ser como mi mamá y como mi papá, sería algo que al final lo verán ellos y nadie más, ni siquiera yo debo estar muy involucrada».