Kathy Salosny detalla como fue su último encuentro con Felipe Camiroaga

El libro de Kathy Salosny titulado «El Abuso no es Espectáculo», hace un recuento a lo largo de toda su historia, desde que era adolescente hasta su vida más adulta, lo cual ha tenido un gran revuelo por los temas que salen expuestos en dicho texto.

En este relato, la presentadora da a conocer distintos abusos por parte de su papá, de sus parejas y de la televisión. Aquí es donde expone sin filtro lo que ocurre dentro del mundo de la pantalla chica, de su salida de los matinales de TVN y Mega, además de su difícil relación con Felipe Camiroaga antes de que falleciera trágicamente.

La relación entre Kathy Salosny y Felipe Camiroaga

Para entrar en contexto, la comunicadora explica que la primera vez que estuvo con Camiroaga fue cuando llegó como asistente de cámaras a «Extra Jóvenes», lo que hizo que posteriormente ella se hiciera de un espacio en el programa.

«Tuvimos química inmediata en pantalla. Pero además nos gustamos y nos hicimos amigos. Era muy talentoso y sintonizó con mi humor y todas las locuras que hacía en el programa», narra en el mencionado libro.

Al tiempo después y tras la relación de amor entre ellos que fue cortada por infidelidad, ambos volvieron a verse las caras, esta vez bajo la conducción del Buenos Días a Todos, tras la salida de Tonka Tomicic.

«Nos fue increíble con Felipe, pero lo que él había hecho con Tonka, también me lo haría a mí con el tiempo», señaló la ex animadora.

Ambos se fueron alejando poco a poco, hasta que llegaría algo que terminara por quebrar la relación. Hecho que se da cuando el «Halcón» le deja entrever que uno de los dos debe salir de la conducción por ser ambos viejos, por lo que Kathy entiende de inmediato el punto al que quiso llegar.

Así fue entró al matinal Carola de Moras con una sección, lo que terminó a la postre con el despido de Salosny. Todo esto para darle otro aire a la mañana de TVN. Lo que provocaría un terremoto en el mundo del espectáculo, generando un acoso por parte de los medios de comunicación para indagar más sobre la salida. Aquí es cuando la comunicadora confirma que ello se debe a Felipe, causando el enojo del fallecido conductor.

Acontecimiento que hizo que Camiroaga, se fuera totalmente pifiado en los Copihue de Oro al subirse al escenario luego de ganar el premio a Mejor Animador.

El último encuentro

Kathy Salosny relata lo complejo que fue para ella enterarse y asimilar el trágico accidente de su ex pareja amorosa y profesional, porque a pesar de que se encontraban distanciados, ambos se tenían mucho cariño.

Es en el libro «El Abuso no es Espectáculo», donde detalla su última conversación y encuentro antes de la muerte del querido animador. El cual tuvo lugar en un gimnasio.

Aquí es donde Felipe le consulta sobre su vida y su madre «Al despedirse, me abrazó y alabó el pañuelo que llevaba puesto. ‘Es el que me regalaste tú’ -le dije sonriendo-‘. Fue una conversación de apenas 5 o 7 minutos que interpreté como la puerta de entrada para limar nuestras asperezas en el futuro… Pero lamentablemente la muerte se lo llevó bruscamente y no hubo tiempo para eso».