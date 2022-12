Jordi Castell revela que salió con un escort: «Me dio mucho morbo»

En uno de los recientes capítulos de ‘Tal Cual’, Jordi Castell estuvo como invitado, donde contaron varias anécdotas de su vida privada junto a Raquel Argandoña y José Miguel Viñuela, mientras hablaban de las medidas que tomó Providencia con relación al trabajo sexual.

Frente a esto, es que el fotógrafo reveló que por unas tres semanas, salió ni más ni menos que con un escort. Los chiquillos se conocieron durante el cumpleaños de un amigo en común, justo cuando venía llegando al país tras vivir en Estados Unidos.

«De repente veo a un cabro buen mozo, y lo que más me gustó fue que nos presentaron y me dijo ‘¿cómo te llamas?’ y a mí eso me ralló, que no tuviera idea quien yo era. Pinchamos, y pinchamos harto. En un minuto le dije ‘nos vamos a mi casa’. Él me dice ‘hay algo que tienes que saber, soy escort’. Lo miré y le dije ‘ninguna posibilidad de que yo te pague’» comenzó relatando.

Siguiendo por esta línea, Jordi Castell afirmó en el programa que «Me dice ‘yo no te quiero cobrar’. Estuvimos saliendo como tres semanas». Confesando que a una parte de él le gustaba saber que salía con un escort por el que no tenía que pagar.

El fin del romance de Jordi Castell

Pese a esto, el romance llegó a su fin rápidamente, con el comunicador contando los motivos del quiebre. «Estuve con freno de mano porque dije ‘yo no este cabro no puedo salir a calle’, porque sale el cartucho que soy» aseguró.

«Estábamos en mi casa, un día como a las 6 de la tarde. Se había quedado a alojar la noche anterior, porque fue un poco romance, y me dice que se tiene que ir. Le dije ‘¿te tienes que ir a trabajar?’ y me dijo ‘sí'». Sin embargo, luego de eso a Jordi Castell le «costó retomar y lo empecé a chutear. La situación me dio mucho morbo porque era yo hacerle cosas a un hombre gratis que él cobraba» relató.

Para cerrar, indicó que hace poquito tiempo se lo volvió a encontrar en un cumpleaños, señalando que ahora está estudiando una carrera universitaria, pero que todavía tiene clientes que le pagan miles de dólares por pasar un fin de semana con él.